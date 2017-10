În momentul de față lucrăm la studiile de fezabilitate pentru centrele noi de arși

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a informat, luni, că în prezent se lucrează la studiile de fezabilitate pentru construcția în București a două noi centre destinate marilor arși, iar până la finele anului vor fi livrate o parte din echipamentele destinate centrelor din Timișoara și Iași.

“Spitalul de Arși, la momentul de față, este redeschis. Ceea ce facem în momentul de față este faptul că lucrăm la studiile de fezabilitate pentru centrele noi de arși. În București vor fi două centre: unul la Spitalul Grigore Alexandrescu și unul la Spitalul Bagdasar iar în țară: Timișoara, Târgu Mureș și Iași. Situația Iașiului este puțin mai avantajată față de celelalte, la fel cum este, parțial, situația și în Timișoara. (…) Parțial a pornit procedura pentru dotarea centrului din Timișoara și a celui din Iași cu aparatură, pe procedură, de Banca Mondială. Sperăm ca până la sfârșitul anului primele echipamente să fie deja prezente acolo”, a precizat ministrul, într-o declarație acordată presei.

Conform lui Bodog, fiecare nou pat amenajat pentru tratarea acestor pacienți reprezintă un plus, în condițiile în care în momentul de față nu există locuri suficiente pentru a acoperi toate solicitările.

“După cum știți, noi avem o problemă cu paturile de arși mari, pentru că nu avem capacitatea de a acoperi toate solicitările și atunci fiecare pat nou înființat în țară, indiferent unde se găsește acesta — pentru că transportul nu este o problemă — este un plus în tratamentul marilor arși. Ceea ce vreau eu să vă asigur este că, până la sfârșitul acestui an, parte din echipamentele pentru centrele de arși din Timișoara și din Iași vor ajunge acolo iar începând cu anul viitor, în funcție de cum merg studiile de fezabilitate și proiectarea, îmi doresc să începem construcția centrelor de arși mari”, a spus ministrul.

El a adăugat că primește săptămânal de la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență mesaje cu privire la solicitări de transfer de pacienți din secții de arși în secții de mari arși.

“Sunt situații în care sunt blocate toate paturile și atunci apelez la centrele universitare care au secție de terapie intensivă, pentru a lua și temporiza pacientul pentru 24 — 48 de ore, după care este transferat într-un centru de mari arși. Depinde de la caz la caz. Este un ordin de ministru care spune că suprafețele de peste 30% trebuie tratate într-un centru specializat de mari arși”, a explicat Bodog.

Despre cazul pacientului de la Botoșani, în vârstă de 71 de ani, care a decedat după ce a suferit arsuri pe mai mult de jumătate din suprafața corpului și care a fost transferat cu un elicopter SMURD la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, ministrul a afirmat că acesta a fost mutat într-o secție de mari arși.

“Din păcate, evoluția unui pacient ars nu este întotdeauna evoluție benefică”, a completat el.

Ministrul Sănătății a susținut că Guvernul anterior “nu a făcut nimic pentru arși”.

“Eu de când am venit, am făcut ordin de ministru pentru a reglementa modul în care funcționează centrele de mari arși. Acest ordin a fost elaborat și cred că a fost publicat în luna mai. Deci, în momentul de față, avem baza legală pentru a organiza centre de mari arși. Și am dat drumul la dotări. Ceea ce am putut, eu am făcut în acest mandat”, a menționat el.

În opinia sa, ar fi fost o greșeală să nu redeschidă Secția de terapie intensivă a Spitalului de Arși din București, după ce aceasta a fost renovată.

“Dacă la momentul la care s-a luat decizia redeschiderii secției eu aș fi aplecat urechea la tot ceea ce circula pe Facebook — și știm din ce zonă circula zvonul — că în secția respectivă sunt infecții în pereți, că există germeni, că e periculos pentru pacienți… și la momentul de față aveam aceeași problemă, nu aveam unde să ducem marii arși. Motiv pentru care eu am trimis Direcția de Sănătate Publică acolo, au făcut controale de două ori și, după cum vedeți, secția funcționează”, a punctat Bodog.

Sursa: AGERPRES