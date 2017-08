În România, 12% dintre bebeluși – alăptați în prima oră de la naștere; 16% – în primele șase luni

Doar 12% dintre nou-născuții din România sunt alăptați în prima oră de la naștere, iar rata de alăptare exclusivă la sân în primele șase luni este de 16%, arată un nou raport publicat de UNICEF și de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în colaborare cu Global Breastfeeding Collective (Colectivul Mondial pentru Alăptare).

Potrivit raportului, nicio țară din lume nu îndeplinește integral standardele recomandate privind hrănirea bebelușilor la sân.

Tabloul alăptării la nivel mondial (Global Breastfeeding Scorecard), care examinează situația din 194 de țări, arată că doar 40% dintre copiii cu vârsta de sub șase luni sunt hrăniți exclusiv prin alăptare (primind doar lapte matern) și că rata de hrănire exclusiv prin alăptare depășește 60% în numai 23 de țări, se arată într-un comunicat de presă remis miercuri AGERPRES de UNICEF.

“Cercetările arată că alăptarea aduce beneficii cognitive și de sănătate atât pentru bebeluși, cât și pentru mamele acestora. Alăptarea este esențială în special în primele șase luni de viață, ajutând la prevenirea diareei și pneumoniei — două cauze majore de deces în rândul sugarilor. Mamele care alăptează prezintă un risc mai mic de cancer ovarian și mamar, două cauze principale de deces în rândul femeilor”, indică sursa citată.

“Alăptarea asigură bebelușilor cel mai bun start în viață”, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general al OMS, citat în comunicatul UNICEF.

“Alăptarea este una dintre investițiile cele mai eficace și rentabile pe care le pot face statele pentru sănătatea celor mai tineri dintre cetățenii lor, precum și pentru sănătatea economiei și a societăților respective”, a spus și Anthony Lake, directorul general al UNICEF.

Conform sursei citate, rezultatele studiului comparativ au fost publicate la începutul Săptămânii Mondiale a Alăptării, împreună cu o nouă analiză care demonstrează că, pentru a crește până la 50% ponderea globală a bebelușilor sub șase luni hrăniți exclusiv prin alăptare, până în 2025, este necesară o investiție anuală de numai 4,70 dolari per nou născut.

Potrivit publicației Nurturing the Health and Wealth of Nations: The Investment Case for Breastfeeding (Alimentație pentru sănătatea și bogăția națiunilor: De ce sunt necesare investiții pentru alăptare), atingerea acestei ținte ar putea salva viețile a 520.000 de copii cu vârsta de sub cinci ani și ar putea genera o creștere economică de 300 de miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani, ca rezultat al reducerii îmbolnăvirilor și costurilor de îngrijire a sănătății, precum și al creșterii productivității.

“La nivel mondial, investițiile în favoarea alăptării sunt mult prea mici. În fiecare an, guvernele din statele cu venituri mici și mijlocii cheltuiesc aproximativ 250 de milioane dolari pentru programe în domeniul alăptării, iar donatorii asigură suplimentar doar 85 de milioane dolari”, se arată în comunicatul UNICEF.

Colectivul Mondial pentru Alăptare solicită țărilor să sporească fondurile alocate pentru creșterea ratelor de alăptare de la naștere până la vârsta de doi ani; să aplice în întregime Codul internațional de comercializare a substituenților de lapte matern și hotărârile din domeniu ale Adunării Mondiale a Sănătății, prin intermediul unor prevederi legale stricte, respectate de toți cei vizați și monitorizate independent de organizații care nu se află în conflict de interese.

De asemenea, Colectivul Mondial pentru Alăptare cere introducerea unor prevederi legale cu privire la concediul parental plătit și politici privind alăptarea la locul de muncă, pornind ca nivel minim de la măsurile de protecție a maternității recomandate de Organizația Internațională a Muncii, inclusiv prevederi aplicabile în sectorul informal; să implementeze cei zece pași către alăptarea cu succes în maternități, inclusiv asigurarea alăptării pentru nou-născuții bolnavi și vulnerabili; să îmbunătățească accesul la servicii de consiliere calificată cu privire la alăptare, ca parte a unor pachete cuprinzătoare de politici și programe în favoarea alăptării, aplicate în unitățile sanitare.

Potrivit UNICEF, cele 23 de țări care au atins rate ale alăptării exclusive de peste 60% sunt: Bolivia, Burundi, Capul Verde, Cambodgia, Republica Populară Democrată Coreeană, Eritreea, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malawi, Micronezia, Statele Federate ale Nauru, Nepal, Peru, Ruanda, Sao Tome și Principe, Insulele Solomon, Sri Lanka, Swaziland, Timorul de Est, Uganda, Vanuatu și Zambia.

