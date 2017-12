În România rurală a anului 2017, o femeie din 7 are o problemă la sâni, dar nu se duce la medic de frică sau rușine

Numărul femeilor depistate cu probleme la sâni în cadrul campaniei ”Nu am făcut destul” este, de la an la an, în continuă creștere. Examinările gratuite din octombrie și noiembrie, făcute de medici rezidenți și studenți mediciniști din Iași, au scos la iveală faptul că peste 15% dintre femeile testate prezentau anormalități la sâni și aveau nevoie de un control de specialitate. Mai grav, aproape 50% dintre acestea aveau formațiuni de natură canceroasă.

Caravana campaniei ”Nu am făcut destul”, inițiată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, ajunsă la cea de-a IV-a ediție, a acoperit în această toamnă 5 județe din zona Moldovei și, cu totul, jumătate din județele tării. Cadrele medicale au reușit astfel să informeze peste o mie de femei atât despre importanța autoexaminării sânilor, cât și despre cea a controalelor regulate. Pe lângă informațiile primite de la medici, pacientele au beneficiat de o examinare gratuită a sânilor, EKG, un control oftalmologic, dar și de testări ale glicemiei și tensiunii.

Mai mult decât atât, este primul an în care femeile descoperite cu noduli sau alte afecțiuni la sân au putut beneficia pe loc de o ecografie mamară, grație donației făcută de Avon.

Din totalul femeilor examinate în ediția din acest an, 80% nu au făcut niciodată un control la sâni (o medie care se păstrează de-a lungul anilor). 5% au un istoric de cancer de sân în familie. Mai mult decât atât, dintre femeile depistate cu probleme, aproape jumătate prezentau suspiciuni de cancer de sân, motiv pentru care au fost îndrumate către un medic specialist pentru investigații suplimentare.

Mai mult decât în anii trecuți, voluntarii au întâlnit la această ediție foarte multe femei reticente, care au refuzat pur și simplu să vină să facă o examinare gratuită. Chiar și atunci când erau informate despre riscurile bolii, tot nu se lăsau convinse.

Multe dintre ele consideră că sunt deja bătrâne, iar un control la o vârstă mai înaintată nu-și mai are rostul. ”Eu sunt bătrână, mama, de ce să mai vin la control” sau ”Vai, dar cum să mă dezbrac eu așa, în fața oamenilor”, sunt doar două dintre replicile pe care le-au auzit voluntarii de la femeile din zona Moldovei. Au fost și câteva cazuri, în care, după îndelungi rugăminți de a veni totuși să facă o examinare, unele femei au spus că fie, vin, dar că în nici un caz ele nu se dezbracă. Totodată, foarte multe dintre femeile din zonele rurale spun că se tem să meargă la un control de specialitate, iar acest lucru nu face decât să agraveze situația. Multora dintre acestea le este frică să afle că suferă de vreo boală gravă, altora le este jenă să se dezbrace în fața medicului și mai este și categoria femeilor care nu au bani și nu pot plăti un consult la medicul specialist.

”Ne bucurăm totuși că am reușit să le facem pe câteva dintre femeile pe care le-am întâlnit în cadrul acestei campanii să conștientizeze că nu au de ce să se teamă și, mai mult, că își fac lor înseși un bine dacă apelează la medicul specialist atunci când simt că ceva nu este în regulă”, spune Cezar Irima, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC).

În urmă cu aproximativ o lună, chiar în timpul desfășurării celei de-a IV-a ediții a campaniei ”Nu am făcut destul”, autoritățile au anunțat că, de la începutul anului 2018, în România, va începe Programul pilot de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân care ar urma să se desfășoare pe o perioadă de 5 ani. Acesta ar presupune testarea a peste 30.000 de femei, dintre care jumătate aparținând categoriilor vulnerabile din punct de vedere socio-economic: zone defavorizate, mediu rural, șomere, grupuri entice vulnerabile.

”Este un început! Însă ceea ce ne dorim este ca țara noastră să se poată alinia celorlalte țări civilizate unde există programe naţionale de screening, aceasta fiind şi recomandarea UE. Este nevoie ca și în România să se implementeze rapid un program de screening pentru toate femeile cu vârsta peste 50 de ani, și chiar mai repede pentru cele din grupele de risc, în concordanţă cu recomandările europene. Vom urmări îndeaproape dacă fondurile europene destinate acestui Program pilot de depistare a cancerului de sân vor fi cheltuite în acest sens. Noi ne-am dori ca de anul viitor, sloganul campaniei noastre ”Nu am făcut destul” să poată fi schimbat în ”Am făcut ceva!”. Însă acest lucru se va întâmpla numai în cazul în care va fi implementat un program național de screening”, adaugă Cezar Irimia.

De foarte mare ajutor în campania de anul acesta au fost voluntarii de la Societatea Studenților Mediciniști din Iași (SSMI), dar și medici rezidenți imagiști din Iași care au făcut ecografiile mamare. În ceilalți ani, examinările au fost făcute de medici rezidenți din București și de voluntari de la Societatea Studenților Mediciniști București (SSMB).

Odată cu ediția de anul acesta (a patra a campaniei), caravana a acoperit 50% din județele României. FABC își propune să meargă mai departe, să ofere examinări medicale gratuite unui număr cât mai mare de femei și să le învețe pe acestea despre importanța autopalpării sânilor, metodă prin care pot descoperi singure o eventuală problemă și pot merge către un control de specialitate.

***

Despre FABC

Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a fost înfiinţată în anul 2005 din necesitatea ca toţi cei care luptă împotriva cancerului să devină o forţă cu o voce puternică. FABC este interfaţa între organizaţiile membre şi instituţiile statului, institutiile europene implicate în sănătate, precum şi organizaţiile europene şi internaţionale similare. FABC numără peste 75.000 de membri în întreaga ţară, pacienţi, supravieţuitori şi voluntari. FABC este o federaţie formată din 28 asociaţii care activează pe plan local, la nivelul judeţelor. Misiunea FABC este de a face lobby şi advocacy activ pentru promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor pacienţilor cu cancer, implementarea măsurilor necesare pentru reducerea impactului acestei maladii. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: www.fabc.ro.

Despre Radio Trinitas

Prin activitatea sa misionară, Radio TRINITAS contribuie la o mai bună cunoaștere a valorilor și frumuseților credinței ortodoxe, cultivă comuniunea ortodoxă între eparhii, parohii, mănăstiri, școli de teologie, instituții culturale și sociale, asigură un liant spiritual între românii din țară și cei din diaspora, contribuie la păstrarea și promovarea identității și spiritualității creștin-ortodoxe și românești în relație cu alte Biserici și popoare în context european. Programele Radio TRINITAS se adresează tuturor categoriilor de ascultători. Pe lângă emisiunile religioase, grila de programe conține informații culturale, sociale și economice. În prezent, Radio TRINITAS emite pe 52 frecvenţe terestre, acoperind peste 85% din teritoriul României, la care se adaugă o frecvenţă via satelit.

Despre Radio România Actualități

24 de ore din 24, 7 zile din 7, Radio România Actualităţi oferă ştiri şi muzică pentru cel mai vast teritoriu (99%) acoperit la nivel naţional de un post de radio din România. O reţea extinsă de corespondenţi din ţară şi din străinătate aduc informaţii dintre cele mai diverse care susţin emisiunile de tradiţie ale postului, printer care se numără brandul “Radiojurnal”, principala emisiune de ştiri,

dar şi radioprograme complexe şi dinamice. Conţinutul social, cultural, educativ, politic, economic şi de divertisment este livrat în formate atractive. De asemenea, numele postului Radio România Actualităţi este legat de promovarea muzicii româneşti şi internaţionale de calitate, de susţinerea şi premierea artiştilor români în vogă.

Despre Radio România Antena Satelor

Radio România Antena Satelor este singurul post de radio specializat pe problemele satului românesc, unic în Europa prin specificul său de reflectare a civilizaţiei rurale. Programele postului se concentrează pe informarea obiectivă, clară şi concisă a locuitorilor de la sate, cu accent pe informaţiile de utilitate şi pe emisiuni specializate pentru o agricultură performantă. Muzica populară de cea mai bună calitate, foarte apreciată de ascultători, valorifică cea mai bogată şi valoroasă arhivă a folclorului muzical românesc: Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii Române. Succesul postului este confirmat de notorietatea şi audienţa sa, Antena Satelor fiind apreciat zilnic de peste 720.000 de ascultători.

Despre Radio Iași

Radio Iaşi – cel mai cunoscut post regional din sistemul radioului public românesc (lider de piaţă şi, în acelaşi timp, cea mai importantă organizaţie de presă din Moldova) – se adresează locuitorilor din judeţele: Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea. Radio IAŞI va continua să privilegieze evenimentul şi analiza culturală, va căuta să (re)interpreteze rolul educaţiei în spaţiul radioului public. Ne-am propus să privim spre cultură într-un mod disociat: atât ca produs, obiect, domeniu etc., cât şi ca mod de abordare a realităţii.