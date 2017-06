Institutul ‘Cantacuzino’ a primit finanțare și până la sfârșitul anului va fi susținut în continuare

Institutul ‘Cantacuzino’ a primit finanțare din partea Ministerului Cercetării și Inovării și până la sfârșitul anului susținerea va continua, a anunțat, luni, ministrul Șerban Valeca, cu prilejul ceremoniei oficiale de deschidere a Congresului Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” – “Perspective interdisciplinare”.

“Aș dori să spun câteva cuvinte despre susținerea pe care ministerul nostru o acordă atât institutelor naționale — și aici mă refer la mult mediatizatul caz Institutul ‘Cantacuzino’: ministerul nostru, prin Programul Nucleu, i-a acordat o tranșă și până la sfârșitul anului susținerea va fi în continuare. Probabil că Ministerul Sănătății va reuși să demareze un program de investiții pentru demararea producției de vaccinuri”, a declarat Valeca, ministru al Cercetării.

Rectorul universității, Ioanel Sinescu, a subliniat că instituția de învățământ are o semnificație deosebită pentru istoria și evoluția României.

“Mai ales această instituție de învățământ superior apărută în Europa. Această parte a Europei, cu o istorie aparte, care a fost mereu potrivnică neamului românesc. S-a întâmplat totuși prin voința, dorința, prin calitățile unui distins predecesor de-al nostru, Carol Davila, venit în România la invitația prințului Bibescu pentru a se ocupa de mediul sanitar românesc”, a adăugat Sinescu.

Rectorul Universității din București, Mircea Dumitru, a vorbit despre colaborarea cu UMF.

“Cred cu tărie că în viitor și UB poate să se constituite într-un partener credibil, solid, consistent și coerent pentru programele dumneavoastră de cercetare programele academice, având fără doar și poate în vedere că în momentul de față cercetarea în domeniul științelor bio-medicale, în domeniul științelor vieții este avanpostul cercetării științifice în lumea întreagă”, a afirmat Mircea Dumitru.

Ministrul Educației, Pavel Năstase, a evidențiat importanța cercetării medicale în prezent.

“Este evident că în zilele noastre cercetarea științifică de performanță nu se mai produce strict pe specializare. Este evident faptul că și noi, ca pacienți, observăm aceste lucruri în ceea ce înseamnă practica medicală, îmbinarea între tehnologie, între robotică și… Cercetarea medicală înseamnă foarte mult pentru actul medical în momentul de față. (…) Învățământul românesc în integralitatea lui se primenește, se modernizează și racordează la standardele internaționale, fiind recunoscut prin centrele lui de excelență, pe care dorim să le consolidăm și extindem”, a spus demnitarul.

Prezent la eveniment, președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, a menționat că recunoașterea sistemului românesc de cercetare și recunoașterea medicinei românești sunt mai pronunțate în afara țării decât în interior.

“Constat cu oarecare tristețe că recunoașterea învățământului superior medical, în special, și al învățământului superior românesc, în general, recunoașterea sistemului românesc de cercetare și recunoașterea medicinei românești sunt mai pronunțate în afara țării decât în interiorul țării. Este un paradox. Medicii români sunt recunoscuți afară, știm cu toții și dumneavoastră mai bine decât mine cât și cum. Alegerea României la președinția Agenției Universitare a Francofoniei pentru un mandat de patru ani, cea mai mare organizația mondială academică ce cuprinde universități din 111 țări, este o recunoaștere a sistemului românesc de învățământ superior și a sistemului românesc de cercetare. Uităm de toate aceste lucruri în societatea românească, dar mă bucur să văd că nu uităm de aceste lucruri și dăm dovadă de consecvență și coerență la nivelul UMS ‘Carol Davila'”, a afirmat Cîmpeanu.

Consilierul de stat Diana Păun a arătat, cu această ocazie, că progresul în medicină este esențial, dar nu și suficient.

“Acesta trebuie dublat de diseminarea rezultatelor, pentru că a aduce un beneficiu pacientului înseamnă să transpunem rezultatele inovării în medicină. Acestea trebuie să depășească granițele dintre state, astfel ca informația să ajungă la toată comunitatea medicală”, a precizat ea.

Rectorul Universității Politehnice, Mihnea Costoiu, s-a referit la faptul că în ultimii 27 de ani din România au plecat aproximativ 20.000 de medici și circa 200.000 de ingineri.

“După 27 de ani societatea românească începe să se trezească. A fost nevoie să plece circa 20.000 de medici și vreo 200.000 de ingineri din România ca societatea românească să conștientizeze în ce situație ne aflăm și cât de importantă este munca noastră. Astăzi, România are nevoie acută de medici cum are nevoie acută de ingineri și cred că are nevoie acută de colaborarea dintre noi”, a spus rectorul.

