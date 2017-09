Institutul Fundeni înseamnă o ultimă șansă la supraviețuire, iar bunele practici de aici ar trebui întâlnite în toată țara, a susținut joi președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, la deschiderea Zilelor Institutului.

“Pentru noi, Institutul Clinic Fundeni înseamnă o ultimă șansă la supraviețuire, ar trebui ca bunele practici de aici să fie în toată țara și să nu mai fim nevoiți să batem sute de kilometri pentru a oferi o șansă la viață. Institutul Fundeni, pentru noi, pacienții, înseamnă o ultimă șansă, de cele mai multe ori ea se adeverește. Nu pot decât să felicit conducerea Institutului, pe toți medicii care ne sunt alături. Sunteți ultima noastră șansă la viață. Sunt multe de făcut în sistemul de sănătate, încă nu funcționează așa cum ne-am dori noi pacienții, sunt multe probleme, dar noi trăim cu speranța că lucrurile se vor îndrepta”, a spus Irimia.

Și președintele Asociației Transplantaților din România, Gheorghe Tache, a arătat că pentru pacienți Institutul Fundeni reprezintă o nouă șansă la viață.

“Eu sunt unul dintre miile de pacienți care, aici, la Fundeni, într-unul dintre cele trei centre medicale, mi s-a îndeplinit o dorință — o șansă la o nouă viață în urma unei operații de transplant. Pentru noi, pacienții, aici, la Fundeni, visele și speranțele noastre se împlinesc. (…) Beneficiem de aparatura necesară, de profesionalismul și performanțele medicilor, de buna îngrijire spitalicească. (…) Drept dovadă stau și listele lungi de pacienți care se înscriu în vederea unor operații de transplant la cele trei centre de la Fundeni”, a subliniat Tache.

La rândul său, Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, a susținut că ar trebui găsită o soluție astfel încât la Institut să nu mai ajungă decât cazurile care țin de competența sa, pentru a fi evitată aglomerația.

“Să vă mențineți panta ascendentă. Mi-am petrecut sute de zile în acest Institut, multe dimineți am simțit și eu aglomerația, Institutul este sufocat de pacienți, vin din toată țara. Medici specialiști din alte județe trimit pacienți aici. Trebuie făcut ceva, am constatat că efortul Institutului este mare și pentru că anumite cazuri nu ar trebui să ajungă la Fundeni. Trebuie să dezvoltăm mai bine ambulatoriul din alte zone pentru că an de an acest lucru s-a degradat, avem nevoie ca pacienții să fie trimiși la Fundeni numai pentru cazuri de competența, de excelența Institutului. Am vrea să fie rezolvate cazuri și în teritoriu”, a declarat Vasile Barbu.

La eveniment a fost prezent și președintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, Florin Buicu. “Institutul Fundeni, trecând de aglomerația din parcare, de clădiri, de dotări, rolul lui e dat, de fapt, de dvs, de oameni. Dacă nu ar fi oamenii din interior, probabil, nu ar fi nici aglomerația din parcare. Așa că mă înclin în fața profesioniștilor. Ei sunt cei care dau valoare acestui Institut, este o unitate de excelență și vă felicit”, a arătat Buicu.

Și Răzvan Vulcănescu, președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a felicitat Institutul Fundeni pentru profesionalism.

“Acest Institut a dovedit că se poate face performanță și în România, că există această ultimă șansă pe care o pot acorda tuturor pacienților pe care încearcă să-i trateze. Această performanță cu siguranță nu este rezultatul unei fericite întâmplări, este efectul unui management, a unei abordări unitare din partea unei echipe de excepție formate din tot personalul medical, care a știut de la bun început că pentru a atinge performanța este nevoie de o viziune în ansamblu. (…) Standardul atins de acest spital trebuie felicitat și susținut mai departe. (…) Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru dialog. Vreau să vă asigur că avem în vedere o corectă evaluare, diagnosticare a problemelor din sistem. Trebuie să ne asigurăm că toți pacienții vor avea șansa să-și salveze viața”, a conchis Vulcănescu.

