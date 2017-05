Institutul Inimii din Cluj se va alinia standardelor intervenționale ale celor mai performante clinici de profil

Institutul Inimii ‘Niculae Stăncioiu’ din Cluj-Napoca anunță că va implementa de luna viitoare o serie de tehnici și proceduri intervenționale, prin care se va alinia institutelor de profil din Europa de Vest și din SUA.

Managerul Institutului Inimii, Adrian Molnar, a declarat joi, pentru AGERPRES, că aceste noi proceduri sunt prezentate în cadrul primei conferințe ‘Progrese în cardiologie și chirurgie cardiovasculară’ și în cadrul celui de al doilea ‘Simpozion de cardiologie și chirurgie cardiovasculară pediatrică’, manifestări care se desfășoară la Cluj-Napoca, în perioada 25-27 mai, și la care participă aproape 400 de specialiști în domeniu din țară și din străinătate.

‘Am organizat această conferință din dorința de a arăta, de a prezenta noutățile, progresele din domeniul cardiologiei și chirurgiei cardiovasculare. Aici mă refer la procedurile de cardiologie intervențională, care deja sunt cunoscute și larg răspândite și care și-au dovedit din plin eficiența. Mă refer la dilatările coronariene, la stenturile coronariene, dilatările de valve etc. Urmează, ca importanță și ca noutate, procedurile transcateter de înlocuire a unor valve cardiace. Aceste proceduri sunt deja larg răspândite în Europa și în SUA, dar la noi în țară, ca program național, au pătruns abia în decursul anului trecut și din acest an, în aproximativ o lună, vom efectua primele proceduri în Cluj-Napoca. Sunt fericit că vom avea ocazia de a introduce aceste proceduri care au importanța lor în tratamentul pacienților grav bolnavi, mai ales a pacienților critici, care sunt declarați inoperabili sau cu risc foarte mare pentru o intervenție chirurgicală complexă. Prin aceste proceduri se dă o șansă de creștere a calității vieții și o șansă la ani buni de viață în plus la aceste persoane care, altfel, poate că ar fi condamnate’, a spus Adrian Molnar.

Alte proceduri care vor fi introduse la Institutul Inimii sunt cele privitoare la anevrismele de aortă și cele pentru copiii cu malformații congenitale.

‘De asemenea, e vorba de procedurile endovasculare în tratamentul anevrismelor de aortă abdominală și toracică, proceduri care sunt minim invazive, sunt proceduri care se efectuează pe scară destul de largă în țările vestice și care au fost aplicate la pacienții noștri sporadic în cursul ultimilor 15 ani, dar care au devenit de acum program național și vor deveni o armă constantă în arsenalul nostru, al Institutului Inimii, din acest an. Deja avem o listă de așteptare pentru acești pacienți. Alte proceduri de mare importanță sunt procedurile intervenționale la copii, chirurgie minim invazivă pentru copiii cu malformații congenitale. Sunt proceduri care din acest an vor deveni arme în arsenalul terapeutic al Institutului Inimii; chiar ieri și astăzi am efectuat în Institutul Inimii șase proceduri intervenționale la copii cu malformații congenitale, toate încheiate cu succes. Am avut o închidere de defect de sept interatrial, închidere de canal arterial permeabil la un copil de 8 luni, două valvuloplastii de valvă pulmonară și o coarctație de aortă. Sunt proceduri care altfel ar fi fost făcute prin intervenție chirurgicală. Așa s-au făcut simplu, prin proceduri intervenționale pediatrice, copiii putând să meargă acasă la una-două zile după aceste intervenții. Sunt proceduri pentru care sunt fericit că le-am introdus sau că le vom introduce în Cluj din această lună și care constituie reale progrese’, a menționat Adrian Molnar.

Sursa: AGERPRES