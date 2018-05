La fiecare 60 de secunde 5 vieți sunt salvate datorită vaccinării

Cu ocazia Săptămânii Mondiale a Imunizării, SANOFI România susține demersul de a informa publicul cu privire la importanța vaccinării pe tot parcursul vieții

Vaccinarea reprezintă una dintre principalele metode de prevenție a numeroase boli infecțioase care pot amenința viața şi de control al acestora, fiind un factor determinant pentru evitarea a milioane de decese în fiecare an**. Mai mult, vaccinarea rămâne în continuare singura metodă de protecție împotriva unor boli ce pot amenința viața și pentru care nu există încă tratament, imunizarea salvând astfel 5 vieți la fiecare 60 de secunde.

Astăzi există vaccinuri disponibile la nivel mondial pentru prevenirea a 26 de boli ce pot fi eradicate sau diminuate prin imunizare, noi vaccinuri aflându-se în stadiu de dezvoltare pentru alte peste 20 de boli***. Implementarea programelor de imunizare pe scară largă în ultimele decenii a condus la o reducere semnificativă a numărului de îmbolnăviri și a deceselor ce puteau fi prevenite prin vaccinare, contribuind, totodată, la creșterea speranței de viață cu 15 – 25 de ani****.

În ciuda valorii recunoscute a vaccinurilor și a beneficiilor lor pentru sănătatea publică, precum şi a impactului lor favorabil, atât social cât și economic, ele rămân subevaluate și insuficient utilizate. Spre exemplu, în Europa de Vest, aproximativ 5% din bugetele de asistență medicală sunt alocate prevenției și 0,5% vaccinării, în ciuda faptului că vaccinarea reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenție pentru întreaga populație.

SANOFI, prin divizia sa Sanofi Pasteur, este unul dintre cei mai mari producători de vaccinuri la nivel global, distribuind anual peste 1 miliard de doze, ce contribuie la vaccinarea a peste 500 de milioane de oameni din întreaga lume, fiind, de asemenea, implicat activ în campanii de conștientizare a populației despre valoarea vaccinării.

De peste 20 de ani, Sanofi Pasteur este prezent în România, furnizând soluții de imunizare adaptate nevoilor actuale de-a lungul întregii vieți, de la nou-născuți, copii, adolescenți, până la adulți și vârstnici, dar şi grupurilor de persoane aflate la risc.

„Datorită progresului înregistrat de mai bine de un secol în domeniul microbiologiei, vaccinarea a devenit o componentă esențială pentru sănătatea publică, contribuind la protejarea populației împotriva bolilor infecțioase. Și nu trebuie să uităm că vaccinurile salvează vieți! De mai bine de 20 de ani, Sanofi Pasteur oferă soluții de imunizare pentru protejarea a milioane de români, pe tot parcursul vieții. Suplimentar investițiilor constante în portofoliu, ne implicăm și susținem în parteneriat cu diferiți actori din sistemul de sănătate – profesioniști din domeniul medical, asociații, organizații non-profit, instituții publice, autorități – inițiative de educare a populației pentru înțelegerea valorii și a beneficiilor vaccinării pentru sănătatea lor și a celor dragi lor”, spune Pascal Robin, Country Chair Sanofi Romania și Moldova și General Manager al diviziei locale de vaccinuri.

Portofoliul Sanofi Pasteur disponibil în România oferă protecție împotriva bolilor infecțioase precum difteria, tetanosul, tusea convulsivă, hepatita A și B, poliomielita, precum și împotriva unor afecțiuni invazive cauzate de Haemophilus influenzae tip b (Hib), rabie, febra tifoidă, febra galbenă și gripa sezonieră.

Sanofi Pasteur, divizia de vaccinuri a companiei SANOFI, se alătura inițiativei „Săptămâna Mondială a Imunizării”, coordonată de Organizația Mondială a Sănătății, care se desfășoară în fiecare an în ultima săptămână a lunii aprilie, promovând utilizarea vaccinurilor pentru a proteja persoanele de toate vârstele împotriva bolilor ce pot fi prevenite prin vaccinare.

Mai multe detalii despre valoarea vaccinării aici: https://www.sanofipasteur.com/en/immunization-essentials/the-value-of-vaccines/

