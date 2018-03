Mai sunt nişte detalii tehnice legate de importul de imunoglobulină

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a precizat marţi că mai sunt de rezolvat unele detalii tehnice în legătură cu imunoglobulina care trebuie să ajungă la pacienţii români.

“Aştept şi eu vestea bună, în sensul că mai sunt nişte detalii tehnice, nu le cunosc în totalitate. (…) Sunt detalii de transport, de documente, de plată, de facturi”, a arătat ministrul, prezentă la o dezbatere organizată la Palatul Parlamentului.

Ministrul Sănătăţii spunea vineri că în această săptămână va ajunge în România imunoglobulina achiziţionată prin Mecanismul european de Protecţie Civilă.

“Săptămâna viitoare va veni în ţară imunoglobulina pe care am achiziţionat-o prin Mecansimul de Protecţie Civilă, plus că vor mai veni încă câteva mii de fiole de la distribuitori care au întins o mână României. Acele zece mii de doze plus câteva mii de doze de la distribuitori”, declara Sorina Pintea.

Sursa: AGERPRES