Marian Burcea: am un mandat ferm; să punem asiguratul în centrul atenției

Medicul oftalmolog Marian Burcea, noul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a declarat marți că mandatul său la șefia CNAS este unul ferm, obiectivul principal reprezentându-l pacientul.

“Eu am un mandat ferm. În echipă cu domnul ministru (n.r. — al Sănătății) să punem asiguratul în centrul atenției noastre printr-o bună comunicare și prin proiecte noi. Nu mă interesează, domnule ministru, trecutul, privesc spre viitor, iar împreună sper să facem față provocărilor nu foarte ușoare ale acestui sistem, pentru că este un sistem complex în care actorii sunt diverși, complicați, dar cetățeanul, cel care trebuie să beneficieze, trebuie să fie cel mai mulțumit”, a spus Burcea.

La rândul său, directorul general al CNAS, Radu Țibichi, a arătat că există premisele ca în acest an activitatea CNAS să se desfășoare eficient.

“Avem premisele ca în acest an activitatea să se desfășoare eficient. Bugetul ne permite acest lucru, cadrul normativ a fost actualizat astfel încât de la 1 aprilie relația contractuală cu furnizorii să se desfășoare în condiții normale”, a afirmat Radu Țibichi.

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a salutat numirea lui Burcea la șefia CNAS.

“Eu cred că este un câștig pentru sistemul de sănătate, cred că este un câștig pentru CNAS. Am solicitat ca toată echipa CNAS să se alinieze în spatele domnului președinte și să facă o muncă de echipă în folosul pacienților. În ceea ce privește MS, i-am asigurat de aceeași colaborare pe care am avut-o și până acum și domnul președinte vă poate confirma că am avut și că avem o colaborare bună și sper în aceeași colaborare”, a declarat ministrul Sănătății, într-o conferință de presă.

