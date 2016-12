Medicii din Târgu Mureș au doborât în 2016 recordul la transplantul de cord

Centrul medical Târgu Mureș s-a remarcat și pe parcursul acestui an printr-o serie de premiere naționale și europene, în domeniul cardiologiei, neurologiei și ortopediei, iar Institutul de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) s-a înscris în rândul centrelor performante din Europa, prin cele 11 transplanturi de cord efectuate de echipa coordonată de prof. dr. Horațiu Suciu.

Primul transplant de cord din România din acest an a fost efectuat la Institutul de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) din Târgu Mureș în data de 4 februarie, iar după câteva zile, aici a fost înregistrată și o premieră națională în domeniul cardiologiei, când primul pacient român cu o inimă artificială a beneficiat de un transplant de cord.

Șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) Târgu Mureș, dr. Horațiu Suciu, a anunțat, în 11 februarie, că premiera națională a constat în transplantarea unui cord primului pacient român care a avut implantat un dispozitiv de reglare a debitului cardiac, denumit inimă artificială.

Acest dispozitiv de reglare a debitului cardiac i-a fost implantat pacientului tot la IUBCvT Târgu Mureș, în urmă cu un an, de o echipă condusă de dr. Horațiu Suciu, asistat de dr. Bojan Biocina din Croația și dr. Peter Branecky din Germania. Dr. Suciu spunea atunci că acest tratament modern este un procedeu complementar, care vine în ajutorul pacienților cu insuficiență cardiacă severă și le oferă șansa de a supraviețui până la efectuarea unui transplant de cord.

Al treilea transplant de cord a fost consemnat în data de 5 martie, iar de acesta a beneficiat un adolescent de 16 de ani din Craiova, apoi a urmat un nou transplant cardiac, prin care a fost salvată viața unui timișorean de 46 de ani. De al cincilea transplant cardiac din acest an a depins viața unui tânăr în vârstă de 18 ani din Vaslui, care suferea de o boală gravă de inimă, iar de a șasea operație a beneficiat un pacient în vârstă de 48 de ani din Timișoara, aflat în evidența clinicii mureșene de mai bine de un an cu o boală ischemică a inimii, care a ajuns într-un stadiu avansat de insuficiență cardiacă.

Chiar de Ziua Inimii, la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) Târgu Mureș, sub coordonarea doctorului Horațiu Suciu, a fost efectuat cel de-al șaptelea transplant cardiac, unui pacient în vârstă de 55 de ani, din Târgu Mureș.

În data de 30 iunie, același dr. Horațiu Suciu anunța efectuarea celui de-al 8-lea transplant de cord din acest an, fapt ce reprezenta un record absolut pentru centrul medical mureșean, iar de operație a beneficiat un pacient în vârstă de 60 de ani, care era la limita resurselor terapeutice.

Intervențiile au continuat și peste vară, iar în data de 9 decembrie, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) Târgu Mureș, prof. dr. Horațiu Suciu, a anunțat că după efectuarea celui de-al 11-lea transplant de cord din acest an, institutul mureșean a trecut peste media majorității centrelor performante din Europa.

‘Unsprezece transplanturi este o activitate foarte mare, este peste media majorității centrelor din Europa — majoritatea fac 10 pe an. Există doar câteva centre care fac între 10 și 20, unde ne înscriem și noi, acum și sperăm ca la anul să facem și mai mult. Însă este o activitate foarte dificilă care trebuie sprijinită (…) Suntem bucuroși să anunțăm că în cursul acestei după amieze s-a efectuat al 11-lea transplant cardiac din acest an (…) Aceasta nu face decât să confirme că în centrul din Târgu Mureș medicina de performanță se face cu succes. Consider transplantul cardiac ca fiind o componentă exclusiv a acestui tip de medicină, o medicină extrem de solicitantă atât din perspectiva resursei umane necesare, cât și din perspectiva finanțării. Suntem mulțumiți de rezultat, sperăm să nu ne oprim aici, dorim să facem cât mai multe transplanturi, dar dorim în același timp să se înțeleagă că, pentru acest lucru, acest efort trebuie dublat de o finanțare corespunzătoare și o susținere — nu doar materială”, a spus dr. Suciu.

Directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant, dr. Radu Deac, care a participat la acest ultim transplant de cord, a declarat la finalul intervenției că este bucuros că activitatea de transplant a continuat la Târgu Mureș, în ciuda discuțiilor legate de transplantul de organe din România și că IUBCvT Târgu Mureș este singurul din țară care a efectuat în acest an acest gen de intervenție.

Performanțele Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) Târgu Mureș au fost dublate și de o serie de investiții, cum ar fi un angiograf biplan care oferă cea mai performantă metodă de diagnostic și tratament pentru toate afecțiunile cardiovasculare, atât în cazul copiilor cât și al adulților.

Angiograful biplan a fost achiziționat printr-un proiect POSCCE al Academiei de Științe Medicale în colaborare cu Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, a costat 1 milion de euro și permite investigarea atât a copiilor cu malformații congenitale, cât și a adulților cu sindroame coronariene.

Pe lângă proiectul în parteneriat cu Academia de Științe Medicale în cadrul Proiectului POSCCE, Institutul, în parteneriat cu Universitățile de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș și din Cluj-Napoca, a finalizat și Proiectul CORDISPED finanțat prin POSDRU, în valoare de peste 4,7 milioane de euro. În acest proiect, 270 de medici și asistenți medicali din țară au beneficiat de pregătire de specialitate în domeniul chirurgiei cardiovasculare și cardiologiei pediatrice și a unor specialități conexe.

În luna octombrie, la Secția de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș a fost testată cu succes, în premieră europeană, o procedură de injectare de imagini cu ajutorul unui sistem foarte performant, direct în microscopul operator, în timpul a cinci intervenții pe creier.

”Cunoscând această tehnologie, am putea să antrenăm și alți neurochirurgi din alte centre să folosească această tehnologie realmente avangardistă pe piața medicală, în neurochirurgie în special. Acest sistem de injecție de imagine, denumit CaptiView, implementat de firma Leica în urmă cu 6 luni a fost folosit pentru prima dată la New York, la unul dintre cele mai importante spitale din lume și iată că Leica ne-a ales ca prim partener european căruia i-a furnizat acest sistem de injecție de imagine. Deci este o premieră nu numai în România, dar cu acest sistem de injecție de imagine este o premieră europeană realmente”, a declarat, într-o conferință de presă, dr. Adrian Bălașa, șeful Secției Neurochirurgie a SCJU Târgu Mureș.

El a spus că premiera medicală constă în injectarea de imagini cu un sistem foarte performant, direct în microscopul operator, astfel încât neurochirurgul poate evita lezarea unor centri vitali care nu pot fi observați cu ochiul liber.

Tot în domeniul medical, în luna noiembrie, o echipă de specialiști de la Secția Clinică de Ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș, asistată de specialiștii Băncii de Țesut Colentina, a reușit să implanteze unui pacient de 30 de ani prima grefă masivă de os cortical, provenită de la o bancă de țesuturi din România.

Fragmentul de aproximativ 10 centimetri a fost prima grefă masivă de os cortical care a fost folosită într-o astfel de intervenție, iar SCJU Târgu Mureș a devenit astfel singurul spital din țară care a utilizat astfel de grefe masive.

Pentru anul 2017 se preconizează continuarea medicinei de performanță la Târgu Mureș, întrucât Clinica de Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș, a fost dotată cu cel mai performant aparat de rezonanță magnetică din România, cu care se vor face în curând investigații în premieră națională.

“După o perioadă îndelungată de solicitări am reușit să aducem la Târgu Mureș o instalație de rezonanță magnetică cu un magnet puternic de 1,5 tesla (…). Acest lucru ne ajută să facem diagnostic de înaltă performanță. Este vorba de niște investigații care nu au mai fost făcute, deci le facem în premieră în România, întrucât până acum nu am avut cu ce, mă refer la scleroza multiplă, la transferul de magnetizație, la spectroscopia în tumorile cerebrale, tractografia, la tot felul de aspecte extraordinare”, a declarat pentru AGERPRES, profesor doctor Mircea Buruian, șeful Clinicii de Radiologie și Imagistică Medicală a SCJU Târgu Mureș.

