Medicii specialiști în reabilitare medicală, întruniți în congresul anual la Sibiu

Medicii cu specializarea reabilitare medicală se întrunesc la Sibiu, începând de miercuri până pe 30 septembrie, într-un congres național, ajuns la cea de-a 40- ediție și desfășurat în acest an sub motto-ul “Dizabilitatea nu trebuie să fie un obstacol în calea progresului’, un citat din Stephen Hawking, care relevă ideea fundamentală a conceptului de reabilitare medicală, potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES de către Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

“Ediția din acest an este una aniversară și suntem mândri că este găzduită din nou la Sibiu. Am ales un motto special, în care credem cu tărie, pentru că reprezintă o viziune pe care o împărtășim zi de zi în activitatea noastră, în procesul de reintegrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilități’ a declarat, potrivit sursei citate, directorul medical al SCJU Sibiu, conf.univ.dr. Florina-Ligia Popa, medic primar Reabilitare Medicală.

Congresul Național Anual de Reabilitare Medicală, care beneficiază în acest an și de participare internațională, este organizat de Societatea Română de Reabilitare Medicală, condusă de conf.univ.dr. Adrian Bighea, Șeful Catedrei de Medicină Fizică și Recuperare din cadrul UMF Craiova.

“Temele abordate în acest an sunt unele de mare interes, cu șanse mari de a informa un număr considerabil de specialiști și aceasta se reflectă în faptul că, de la an la an, avem tot mai mulți participanți din alte specialități: neurologi, ortopezi, medici de familie, reumatologi”, a afirmat conf.univ.dr. Florina-Ligia Popa.

La eveniment participă și medicii cu specialitatea reabilitare medicală din cadrul secțiilor clinice de Reabilitare Medicală I și II ale SCJU Sibiu, recent renovate și modernizate în urma unor proiecte finanțate de Consiliul Județean Sibiu, valoarea totală alocată fiind de peste 8,3 milioane de lei.

