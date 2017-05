Ministerul Sănătății finanțează cu prioritate investițiile începute și cele necesare conformării spitalelor în vederea acreditării

Ministerul Sănătății finanțează cu prioritate investițiile în derulare și cele necesare pentru conformarea spitalelor în vederea acreditării, a declarat vineri ministrul Florian Bodog, prezent la inaugurarea noii Maternități din Fălticeni, realizată cu fonduri exclusiv de la bugetul local.

”Noi nu am avut foarte mulți bani în acest an la Ministerul Sănătății și atunci am făcut niște criterii foarte clare și am pus finalizarea investițiilor începute și alocarea de bani pentru conformarea spitalelor în vederea acreditării. Acesta este și motivul pentru care Spitalul din Suceava a primit bani pentru a-și organiza Secția de sterilizare”, a spus Bodog, precizând că la spitalul sucevean au ajuns pentru stația de sterilizare peste 3 milioane de lei.

El a menționat că, în acest an, a alocat, la Fălticeni, suma de 7 milioane de lei pentru continuarea construcției la noul spital municipal și nu a exclus posibilitatea ca, la rectificarea bugetară, să mai aloce 10 milioane de lei cu care s-ar finaliza investiția demarată în urmă cu 26 de ani.

Totodată, referindu-se la dotările din noua locație a maternității, Bodog a apreciat că modul în care acestea au fost transportate nu a fost potrivit, dar că a primit asigurări în ceea ce privește siguranța sanitară a viitorilor pacienți din respectiva unitate medicală.

”Nu a fost cel mai fericit mod în care au fost transportate incubatoarele, dar din punct de vedere al igienei și al condițiilor de sterilizare Direcția de Sănătate Publică și managerul spitalului au obligația și m-au asigurat că se vor convinge de faptul că ele au fost foarte bine dezinfectate. (…) Trebuie să ne asigurăm că la momentul în care aici ajung copii, ajung mame, să nu existe germeni, și asta se face prin testele specifice”, a spus ministrul Sănătății.

Lucrările de construcție la Maternitatea din Fălticeni, ce au inclus reamenajarea și recompartimentarea spațiilor pentru asigurarea circuitelor funcționale, au demarat în a doua parte a anului trecut, iar finanțarea s-a ridicat la aproximativ 2 milioane de lei.

Investiția inaugurată vineri a vizat și schimbarea instalațiilor electrice și sanitare, precum și instalarea sistemului de furnizare a oxigenului.

Maternitatea Fălticeni dispune de mobilier nou, de paturi noi, urmând să fie achiziționate și echipamente noi, respectiv un aparat de resuscitare nou-născuți, un aparat de ventilație mecanică nou-născuți, o masă de operație și o lampă scialitică.

Unitatea medicală are o capacitate de 57 de paturi, dintre care 35 în Compartimentul de Obstetrică-ginecologie, 17 în Compartimentul de Neonatologie și cinci în Compartimentul ATI, dispunând de 80 de persoane angajate pe posturi de infirmier, asistent medical și medic. Noul spațiu al maternității este realizat cu respectarea tuturor normativelor în vigoare impuse de ISU, DSP și Mediu.

Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a spus că aceasta este prima investiție ce se realizează după 1990 într-o nouă unitate medicală a orașului, cu fonduri exclusiv de la bugetul local.

Autoritățile locale din Fălticeni au fost somate în urmă cu doi ani să predea unui dezvoltator imobiliar clădirea maternității și terenul aferent, retrocedate în 2009 Fundației Caritatea. Ulterior, municipalitatea și spitalul au încheiat cu Fundația Caritatea un contract de închiriere pe o perioadă de cinci ani, pentru suma de 2.500 de lei lunar.

În 2014, Fundația Caritatea a încheiat un contract de asociere cu un dezvoltator imobiliar ce a preluat drepturile asupra acestei proprietăți.

Lucrările la noua clădire a Spitalului municipal Fălticeni sunt executate în proporție de 96%, urmând a se realiza noi lucrări impuse de modificările legislative apărute în domeniul sanitar și al ISU.

