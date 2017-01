Ministrul Bodog anunță achiziții pentru sistemul de sănătate din țară prin programul cu Banca Mondială

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a anunțat sâmbătă, la Oradea, că se vor face achiziții importante pentru spitalele din țară și din București, prin programul cu Banca Mondială.



“În Ministerul Sănătății există un program cu Banca Mondială care a fost semnat în 2014, în valoare de 250 de milioane de euro și care a devenit operațional la începutul anului 2015, fiind folosiți, până în prezent, 5 milioane de euro. La instalarea mea, am fost confruntat cu faptul că BM dorea să restructureze acest împrumut, adică să taie din fonduri, pentru că nu s-au mișcat lucrurile și atunci am decis să mișc lucrurile foarte rapid”, a declarat Florian Bodog.

El a subliniat că a participat recent la o videoconferință cu cei doi șefi ai BM care se ocupă de România și s-a angajat personal că va supraveghea și că va restructura echipa de la Ministerul Sănătății.

“De fapt am și restructurat-o ieri. Practic am trimis acasă patru persoane și am adus alte trei persoane care doresc să muncească. Și m-am angajat că toți acești bani vor fi folosiți și vor acoperi programul de guvernare”, a adăugat Bodog.

Potrivit acestuia, prin acest program se vor achiziția, în primul rând, trei acceleratoare liniare de particule (aparate ultramoderne de radioterapie), pentru Institutul Oncologic din București și Spitalul Elias, care sunt într-o fază mai avansată cu documentația, și pentru Centrul Oncologic din Oradea.

Totodată, spitalele județene din 34 de orașe din țară vor primi 240 de aparate de anestezie, din acestea, două aparate standard și două de înaltă performanță vor reveni municipiului Oradea, unul pentru chirurgie cardio-vasculară și altul pentru neuro-chirurgie.

“Subliniez din nou că este un program național, 34 de orașe vor beneficia de aceste aparate. Fără costuri din partea autorităților locale sau a spitalelor. Licitația, deschiderea ofertelor va fi la mijlocul lunii februarie, urmând în martie semnarea contractelor”, a spus ministrul.

Următorul pas, susține el, va fi achiziționarea de ventilatoare. “La nivel de București, eu mă confrunt în fiecare zi cu această problemă: paturi fără ventilator pentru a-i primi pe pacienții gravi. Acesta este următorul pas pe care îl am în vedere și se află în fază avansată de achiziție”, a precizat Bodog.

Sursa: AGERPRES