Ministrul Sănătății îi îndeamnă pe părinți să își vaccineze copiii

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a subliniat vineri că imunizarea este singura măsură eficientă pentru a preveni îmbolnăvirea și a îndemnat părinții să își vaccineze copiii.

“Epidemia de rujeolă s-a declanșat în România în 2016, în februarie, undeva la zona de limită între județele Cluj și Bistrița, la o populație nomadă fiind identificată o tulpină asemănătoare cu tulpina care circula în Italia. În momentul de față, se înregistrează 3.446 de cazuri, din care 17 de decese, în 37 de județe. Toate cazurile s-au înregistrat la copiii care nu au fost vaccinați. Mesajul Ministerului Sănătății către toți părinții: imunizarea este singura măsură eficientă pentru a preveni îmbolnăvirea. În situația în care nu avem acoperire vaccinală bună, îmbolnăvirile vor continua. În ceea ce privește prima doză, acoperirea vaccinală în România este 80%. În opt țări europene acoperirea este între 90 — 95%, iar restul țărilor au acoperirea comparabilă cu noi. A doua doză vaccinală are o acoperire de doar 50% și acesta este un semnal de alarmă pe care îl tragem”, a declarat Bodog, într-o conferință de presă.

Referindu-se la medicamentele oncologice pentru copii, ministrul a spus că până în momentul de față are în avizare juridică cinci prețuri pentru cinci medicamente.

“Acestea pot fi semnate în cursul zilei de azi. De asemenea, mai am nouă prețuri la care nu pot să umblu datorită faptului că în decembrie fostul ministru a modificat ordinul de nevoie speciale, iar stabilirea prețului se face prin raportare la cel mai mic preț din cele 12 țări de referință. Știm foarte bine că, dacă găsim acest medicament într-una din aceste 12 țări, care nu plătește clawback, firma nu îl va aduce la prețul respectiv în România și eu nu voi putea să aprob un preț mai mare, motiv pentru care am demarat procedura de schimbare a acestui ordin. Luni după-amiază nu pleacă nimeni din minister până nu dau drumul acestui ordin. Consider că este o procedură de urgență, consider că prin rectificarea acestui ordin vom putea să aprobăm prețurile medicamentelor de care acești copii au nevoie”, a explicat demnitarul.

Vorbind despre celelalte vaccinuri care nu mai erau pe stoc, ministrul a spus că, în prezent, vaccinul tetravalent este în curs de distribuire, fiind vorba de 153.800 de doze, iar pentru hexavalent s-a semnat contractul, urmând ca vaccinul să ajungă la spitale undeva la sfârșitul lunii martie.

“În același timp, vom demara procedura pentru a achiziționa vaccinul pneumococic, vaccin care a fost inclus în schema obligatorie de vaccinare a Ministerului Sănătății, dar până în acest moment nu a fost asigurată finanțarea. În acest an avem asigurată finanțarea pentru acest vaccin și îl vom achiziționa”, a spus Bodog.

Făcând referire la medicamentul Cosmegen, ministrul a precizat că acesta este în stocul Unifarm, dar prețul nu poate fi aprobat din cauza ordinului pentru nevoi speciale care este în vigoare.

“Vă promit că acest ordin va fi modificat luni și eu voi semna imediat ordinul de preț”, a precizat Bodog.

Cât despre medicamentul Dacarbazina, care se achiziționează prin licitație de către spitale, ministrul a afirmat că și acesta se află pe stoc și imediat ce se va finaliza procedura, spitalele vor putea beneficia de el.

Sursa: AGERPRES