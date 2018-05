Ministrul Sănătăţii susţine proiectul construirii unui spital regional la Braşov

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat marţi, la Braşov, în cadrul întâlnirii dintre autorităţile publice locale şi reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), că susţine proiectul construirii unui spital regional în acest oraş.

“Guvernul sprijină construcţia de spitale regionale, iar eu, în calitate de ministru al Sănătăţii, sunt aici să garantez că aveţi în mine un partener pentru construcţia spitalului din Braşov. În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătăţii va elabora ordinul de ministru care va defini structura spitalelor regionale după ce, în luna martie, am emis un Ordin prin care am definit spitalele regionale. Vreau să mai adaug că Ministerul Sănătăţii a decis înfiinţarea unor centre regionale de transfuzii şi colectare a plasmei, proiect susţinut şi de Banca Mondială. Am convingerea că Braşovul va deveni un centru de excelenţă în ţară şi nu numai. Spitalul regional va fi spitalul cu cel mai înalt nivel de competenţă în care vor fi trataţi pacienţii cu afecţiuni cu grad înalt de complexitate, care necesită acces imediat la investigaţii şi tratamente realizate cu aparatură de înaltă performanţă”, a declarat Sorina Pintea, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii, remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, autorităţile din Braşov discută despre posibilitatea ca BERD să sprijine construcţia spitalului regional prin încheierea unui acord, iar în cadrul întâlnirii de marţi au fost prezentate demersurile întreprinse până în acest moment, precum şi etapele care sunt de parcurs pentru construcţia acestui spital.

La întâlnirea cu ministrul Sănătăţii şi cu reprezentanţii BERD au participat şi prefectul judeţului Braşov, Marian Rasaliu, şi primarul oraşului reşedinţă de judeţ, George Scripcaru.

Sursa: AGERPRES