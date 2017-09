Nouă medicamente noi, pe lista de compensate și gratuite

Nouă medicamente noi urmează să intre pe listele de compensate și gratuite conform proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații.

Dintre acestea, cinci molecule se adresează pacienților care suferă de HIV/SIDA, iar restul sunt pentru tratamentul cancerului renal, diabetului, psoriazisului și bolilor cardiovasculare.

Aceste medicamente noi ar trebui să poată fi prescrise bolnavilor cel târziu până la sfârșitul lunii viitoare.

Reprezentantul Agenției Naționale a Medicamentului, Vlad Negulescu, a susținut însă în cadrul dezbaterii de la Ministerul Sănătății că mai trebuie să fie finalizate două protocoale — pentru cancerul renal și psoriazis.

“Nu avem nicio nemulțumire, ne asociem cu producătorii de inovative și cu asociațiile pacienților de a lupta pentru accesul la tratament. Nu înțelegem însă de unde se vor lua bugetele care vor acoperi aceste medicamente noi, în mod sigur ele vor fi acoperite din taxa clawback. Aceasta afectează în primul rând medicamentele generice, pe care le iau, să zicem, pacienții cardiaci, care sunt vreun milion. Or, știm cu toții că insuficiența cardiacă poate să ducă la accident vascular cerebral sau infarct miocardic. Această afecțiune este ținută cu greu în frâu sub tratament medicamentos iar în lipsa lui posibil ca toți acești pacienți să ajungă la complicații. Din nefericire, noi nu o să mai putem fabrica aceste medicamente care costă trei lei sau patru lei pentru că introducerea moleculelor noi pe listă o să ducă la o taxă clawback de 30-35%”, a declarat Viorica Predună, vicepreședinte la Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).

Ea a reiterat necesitatea eliminării taxei clawback și a solicitat Guvernului să găsească bani pentru a permite accesul tuturor pacienților la tratamente, nu doar al unei anumite categorii.

Viorica Predună a arătat că suplimentarea bugetului ar putea fi o soluție.

“Bugetul este înghețat din 2011 la nivelul de 6 miliarde de lei. Am dori ca taxa clawback să fie eliminată de mâine. Propunerea noastră de clawback diferențiat este blocată la Ministerul Finanțelor, nu s-a întâmplat nimic, deși în toate demersurile pe care le-am făcut am arătat că am blocat investiții de 100 de milioane de euro, pentru că nu ne permitem să le mai facem din cauza taxei clawback. (…) Ne dorim ca taxa clawback să fie mai mică cu 35% pentru generice decât pentru inovative”, a mai spus Viorica Predună.

La rândul său, Iulian Petre, directorul executiv al Uniunii Naționale a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), a spus că pacienții așteptau de mulți ani aceste medicamente.

“Pacienții așteaptă aceste medicamente de mulți ani, au fost niște condiții care nu le-au permis până acum accesul pe piața românească. Am luptat să îndepărtăm acele condiții și iată că sunt la un pas de a putea avea acces la ele, înseamnă o pastilă pe zi pentru mulți dintre ei, înseamnă condiții mai bune pentru a fi aderenți la tratament, noutate pe plan mondial. (…) Se reduce semnificativ numărul de medicamente înghițite, lucrul acesta ajută foarte mult aderența la tratament, iar pentru un pacient care înghite tratament de 20 de ani lucrul acesta îl ajută foarte mult”, a arătat Iulian Petre.

El a mai spus că îi înțelege și pe producătorii de medicamente și îi susține în demersul lor.

“Atât timp cât de pe piața românească au dispărut deja 2.300 de medicamente în ultimii doi ani, lucrul acesta trebuie să ne îngrijoreze pe toți și să cerem Guvernului măsuri. E nevoie de măsuri, să li se creeze condiții pentru a rămâne pe piața românească, pentru că numai așa pacienții vor putea fi tratați bine”, a conchis Iulian Petre.

