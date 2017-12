Nu vom semna acte adiționale cu CNAS dacă revendicările noastre nu se vor rezolva

Medicii de familie nu vor semna acte adiționale la contractul-cadru cu Casa de Asigurări dacă revendicările lor nu vor fi soluționate, a declarat, marți, pentru AGERPRES, Sandra Alexiu, vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF).

“Am avut o primă întâlnire în calendarul consultărilor. Am transmis aseară modificările pe care le dorim la proiectul de contract-cadru. (…) Nu am terminat, nu am semnat niciun proces verbal, nu am obținut nimic. (…) Dacă nu se rezolvă revendicările noastre la 1 ianuarie, noi nu mai semnăm act adițional. Deja avem rezultate din jumătate dintre județele care sunt asociate SNMF. Nu vom semna acte adiționale cu CNAS, dacă revendicările noastre nu sunt obținute”, a afirmat Alexiu după întâlnirea cu reprezentanții CNAS.

Ea a adăugat că în cadrul întâlnirii s-a discutat doar o treime din proiectul de contract-cadru și că au rămas neabordate mai multe revendicări ale medicilor de familie. Potrivit ei, sunt avute în vedere și modificări în legislație.

“Ieri am depus un document la minister, direct la cabinetul ministrului, despre ce modificări considerăm că ar fi necesare în legislația secundară și în Legea 95 ca să ajungem la acel numitor comun de la care am pornit în momentul revendicărilor. Și aici fac referire la procentul alocat din FNUASS către asistența medicală primară, care dorim să fie clar exprimat în contractul-cadru.(…) Primul lucru — asta asigură prima parte dintre revendicările noastre, cea legată de finanțare. Proiectul de buget pe care îl discută acum alocă pe medicină primară 5,24% din FNUASS, deci mai puțin decât anul trecut, în condițiile în care noi am solicitat creșterea lui până la 10%”, a explicat Alexiu.

A doua solicitare a reprezentanților SNMF se referă la debirocratizarea cabinetelor medicilor de familie.

“Când vorbim despre o debirocratizare reală, înseamnă să câștigăm timp pentru pacienții noștri și să renunțăm la hârtii. Am ridicat problema vacanțelor medicilor de familie. (…) Avem dreptul la vacanță, avem dreptul să plecăm în concediu medical când suntem bolnavi, ceea ce practic este aproape imposibil pentru că ne condiționează contractul-cadru să găsim înlocuitor. Iar dacă nu găsim înlocuitor, în contract scrie că este obligația caselor să asigure medici înlocuitori. Dar casele nu au așa ceva, pentru că există o lipsă de resurse umane cunoscută la nivelul sistemului de sănătate din România. Dacă nu avem medic înlocuitor, pur și simplu nu putem pleca. (…) Nu s-a putut găsi această soluție, nu s-a putut accepta. Noi suntem probabil singurii medici din sistem care nu avem voie să ne odihnim”, a mai spus Alexiu.

Reprezentanții SNMF au solicitat în această săptămână o întâlnire cu premierul și speră să aibă loc, după ce au discutat pe această temă cu consilierul Florian Popa, a precizat Sandra Alexiu.

Sursa: AGERPRES