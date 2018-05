O analiza a 30 de studii sugereaza o legatura intre consumul de cafea si un risc redus de aparitie a diabetului de tip 2

Noua analiza sugereaza ca un consum regulat de cafea reduce riscul aparitiei de diabet de tip 2 cu aproximativ 30%

O noua analiza a examinat o serie de studii stiintifice, bazate pe o populatie totala de aproximativ 1,2 milioane de participanti, pentru o mai buna intelegere a modului in care consumul de cafea afecteaza dezvoltarea diabetului de tip 2 si a complicatiilor asociate acestuia.

Lucrarea ‘Consumul de cafea si riscul redus de aparitie a diabetului de tip 2: o trecere in revista sistematica bazata pe meta-analiza’1, realizata de Prof. Conf. Mattias Carlström si Susanna Larsson2, a descoperit o serie de dovezi cuprinse in 30 de studii care indica faptul ca prin consumul de cafea se reduce riscul aparitiei diabetului de tip 2 cu aproximativ 30%.

Analiza a relevat ca atat cafeaua cu cafeina cat si cea decafeinizata contribuie la reducerea riscului de diabet de tip 2. Aceasta asociere depinde de doza: riscul de diabet de tip 2 scade cu 7% (cafea cu cafeina) si respectiv 6% (cafea decafeinizata) per ceasca de cafea pe zi. Cu toate acestea, reducerea riscului de aparitie a diabetului de tip 2 pare sa fie usor mai importanta in cazul cafelei cu cafeina.

Riscul relativ cumulat pentru diabet de tip 2 era de 0,71 pentru categoria cu cel mai mare consum de cafea (consum mediu de 5 cesti pe zi) comparativ cu categoria cu cel mai mic consum (consum mediu de 0 cesti pe zi).

Relatia dintre consumul de cafea si diabetul de tip 2 este de interes major, avand in vedere cresterea incidentei bolii la nivel mondial. Diabetul de tip 2 este de asemenea asociat mai multor complicatii adverse, lucru ce conduce la o mai mare raspundere a individului, dar si a sistemului sanitar.

Autorii au revizuit mecanismele potentiale de baza care au contribuit la efectele consumului de cafea asupra riscului de diabet de tip 2. Aceste mecanisme potentiale includ proprietatile antioxidante ale cafelei, avand in vedere ca stresul oxidativ a fost asociat mai multor efecte adverse asupra functiilor cardiovasculare, metabolice si renale. S-a demonstrat ca aportul acut si pe termen lung de cafea poate reduce stresul oxidativ asociat diabetului de tip 2. De asemenea, mai multe studii au aratat ca un consum regulat de cafea poate reduce nivelurile de markeri pro-inflamatorii: inflamatia cronica de grad redus a fost asociata unor boli cardiovasculare si metabolice, precum diabetul de tip 2.

Autorii lucrarii remarca faptul ca sunt necesare studii clinice pe termen lung, randomizate si controlate prin utilizarea unui placebo care sa confirme asocierea protectoare observata intre consumul de cafea si riscul de diabet de tip 2, precum si pentru a intelege mai bine mecanismele care stau la baza acestei relatii. Avand in vedere ca genotipul unei persoane modifica modul in care aceasta metabolizeaza cafeina, studiile interventionale trebuie sa clasifice participantii in mod corespunzator.

Desi sunt necesare studii suplimentare, cunostintele existente obtinute din studiile epidemiologice subliniaza preventia diabetului de tip 2 prin aportul sporit de cafea.

Autorii concluzioneaza ca, impreuna cu alte schimbari importante ale stilului de viata pentru eliminarea mai multor factori de risc, si cafeaua ar putea oferi oportunitati terapeutice noi pentru diabetul de tip 2 si complicatiile asociate acestuia.

In Avizul sau stiintific privind siguranta cafelei, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a concluzionat ca un consum de pana la 400 mg de cafeina (echivalentul a pana la 5 cesti de cafea pe zi), din toate sursele nu genereaza ingrijorari pentru adultii sanatosi 3 . O ceasca de cafea furnizeaza aproximativ 75-100 mg cafeina.

