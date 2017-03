Pacienții români pot participa la primul studiu internațional pentru cancer la ficat

Pacienții români pot participa la primul studiu internațional adresat persoanelor care au cancer la ficat, în urma aderării Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice (APAH-RO) la un parteneriat global, format din organizații similare din America de Nord, Asia și Europa.



Potrivit unui comunicat de presă al APAH-RO remis luni AGERPRES, studiul, care este realizat la nivel global, vizează colectarea de informații relevante direct de la pacienți cu privire la tratamentul cancerului de ficat, pentru a le oferi medicilor și cercetătorilor date care pot contribui la îmbunătățirea tratamentului.

Până la 31 martie 2017, pacienții pot completa sondajul accesând website-ul www.hcc-voices.com, toate datele fiind confidențiale.

“Sper ca un număr cât mai mare de pacienți români să completeze acest chestionar și să împărtășească celorlalți din greutățile întâmpinate în lupta cu boala. Este o șansă importantă de a înțelege mai bine această boală și de a îmbunătăți viața pacienților care trăiesc cu ea. Zilnic, la nivel mondial, zeci de mii de pacienți se află în această situație, cancerul de ficat reprezentând cel de-al șaselea cel mai frecvent tip de cancer din lume”, a declarat Marinela Debu, președintele APAH-RO, citată în comunicatul de presă.

Totodată, rezultatele studiului vor fi făcute publice în al doilea trimestru al acestui an, sub forma unui raport al London School of Economics și al grupurilor de hepatită și cancer de ficat participante la proiect.

Printre grupurile care iau parte la acest studiu se numără: Blue Faery American Foundation for the Liver — Asociația de Cancer la Ficat “Adrienne Wilson”, British Liver Trust, Fundația Canadiană de Cancer la Ficat, Asociația Europeană a Pacienților cu Afecțiuni Hepatice (ELPA), APAH-RO și un număr de unități de tratament de cancer la ficat din centre medicale majore din întreaga lume.

Sondajul care trebuie completat de către pacienți a fost realizat pentru aceste organizații de către compania de cercetare Strategic Sight, care va analiza rezultatele în colaborare cu Medical Technology Research Group al London School of Economics, cu un ajutor de cercetare de la Sirtex Medical Limited.

Sursa: AGERPRES