Pe 25 mai, la Sibiu, a treia conferință națională ARCIS reunește mai multe specialități medicale implicate în tratamentul pacientului cu AVC

Cel mai important program multidisciplinar din România, de anvergură națională, „AVC 360° – Călătoria Pacientului”, inițiat de Asociația Română de Comunicare în Sănătate (ARCIS EDU) și adresat medicilor specialiști implicați în managementul pacientului cu AVC, continuă cu cea de-a treia conferință, pe 25 mai, la Hotel Ramada din Sibiu, începând cu ora 14:00.

Printre specialitățile implicate în tratarea accidentului vascular cerebral, atât dintre cele medicale, cât și din domeniile conexe, prezente la Sibiu, se numără Medicina de familie, Neurologia, Neurochirurgia, Medicina Fizică și de Reabilitare Medicală, Geriatria și Gerontologia, Psihiatria, Cardiologia.

Lectorii conferinței de la Sibiu sunt lideri locali de opinie, iar printre prezentările susținute de aceștia, atât cu informații teoretice, cât și din practica de zi cu zi, se numără:

„Profilaxia primară a AVC”

„Pe urmele Accidentului Vescular – de la cauză la efect”

„Implicațiile diabetului zaharat în patologia cerebro-vasculară”

„Sindromul de fragilitate și comorbiditate la pacientul vârstnic”

„Momentul operator optim în AVC”

„Managementul interdisciplinar al pacientului cu tromboză de arteră bazilară”

„Principii de reabilitare medicală post AVC”

„Manifestări psihice la pacientul cu AVC”

Programul „AVC 360° – Călătoria Pacientului” este dezvoltat prin parteneriatul științific cu societățile medicale implicate în gestionarea pacientului cu AVC, printre care Societatea Națională de Medicina Familiei, Societatea Română de Reabilitare Medicală, Societatea Română de Geriatrie si Gerontologie, Societatea Română de Neurochirurgie, Asociația Inomedica, Asociația Română de Psihologie Clinică și Clinica de Neurologie Neuroaxis.

Asociația Română de Comunicare în Sănătate (ARCIS EDU) este o organizație nonguvernamentală, non-profit. Sub motto-ul „Pentru vindecare. Pentru viață!” asociația creează și dezvoltă proiecte, programe, evenimente, cursuri etc care să ajute și să promoveze o mai bună colaborare și comunicare în sistemul medical și între medici și pacienți. „AVC 360° – Călătoria Pacientului” este primul dintr-o serie de evenimente care au ca scop crearea unor campanii de informare și conștientizare despre diverse patologii, modalități corecte de diagnostic, despre mituri de specialitate și alte aspecte din domeniul medical.