Pentru prima dată, Ministerul Sănătății a reușit să semneze un acord fără termen limită cu Eurotransplant

Ministerul Sănătății a reușit să semneze, pentru prima dată, un acord cu Eurotransplant fără limită de timp în ceea ce privește transplantul pulmonar, a declarat joi ministrul Florian Bodog.

El a participat la conferința anuală “Transplantul. Pacientul pre și post transplant și viața cotidiană a acestuia”, organizată de Asociația Transplantaților din România.

“Pentru transplantul pulmonar, în momentul de față, avem un acord nelimitat, fără limită de timp, cu Eurotransplant. Este pentru prima dată când ministerul a reușit să semneze un astfel de acord fără termen limită”, a spus Bodog.

Ministrul a afirmat că echipa de la Spitalul “Sfânta Maria” este aproape de a realiza primul transplant pulmonar din România.

“Din ceea ce m-a informat domnul profesor Deac de la Agenția Națională de Transplant, echipa de acolo este aproape de a realiza primul transplant în România”, a declarat Florian Bodog.

El a informat, totodată, că ar putea fi semnat un acord privind transplantul pulmonar cu Ungaria, existând deschidere din partea autorităților din această țară.

“În ceea ce privește transplantul pulmonar, știți că avem un acord încheiat cu Viena, dar am semnale din țară că este insuficient. Am avut până acum două întâlniri cu doi miniștri — ministrul Sănătății din Italia și ministrul Sănătății din Ungaria. Cel mai aproape de a semna un acord suntem cu Ungaria. Zilele trecute am adresat o a doua scrisoare ministrului Sănătății din Ungaria în care i-am propus o anumită strategie de colaborare și am discutat și cu șeful Programului de transplant din Ungaria, care a fost foarte deschis și care a spus: ‘Da, în limita capacității, vor primi și pacienți români'”, a precizat ministrul Sănătății.

Potrivit acestuia, marea provocare a acestui an este Legea transplantului.

“Este o lege mai mult sau mai puțin bună, dar este o lege perfectibilă. (…) Am încercat să prindem în această lege și directivele europene în vigoare în așa fel încât legea să nu mai sufere transformări imediat după ce o aprobăm. Mi-am dorit să avem o lege modernă. Cât am reușit sau cât nu am reușit vom vedea la momentul în care ea va începe să producă efecte”, a susținut Bodog.

El a mai spus că nu s-a pus niciun moment în discuție desființarea Institutului Național de Transplant Renal din Cluj.

“O altă problemă cu care mă confrunt la momentul de față pe zona de transplant — Institutul Național de Transplant din Cluj. Așa cum știți, Institutul Național din Cluj este singurul din țară care face transplant renal la copii și au apărut tot felul de informații în mass-media că ministrul vrea să desființeze. Nu este adevărat. (…) Le-am cerut să găsească soluții. (…) Am cerut să se ia măsuri astfel încât activitatea să decurgă fără absolut niciun impediment. Într-adevăr s-a pus și problema trecerii institutului în structura Spitalului Județean. Ca institut. Nu am spus să se desființeze. (…) Până la 1 februarie, dânșii au posibilitatea să găsească o soluție și eu voi fi de acord cu soluția propusă de dânșii. (…) Nu s-a pus niciun moment în discuție desființarea acestuia. Informațiile apărute în spațiul public urmare a vizitei mele acolo sunt total neadevărate. Nu am iterat pentru niciun moment ideea că institutul trebuie închis”, a explicat ministrul Sănătății.

