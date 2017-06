Numărul copiilor născuți prematur în România rămâne la același procent ca în 2015. În 2016, peste 10% din bebelușii veniți pe lume în România au fost născuți prematuri*. În acest an, natalitatea a înregistrat 190.238 de născuți vii, din care 14.989 de bebeluși s-au născut prematur, adică nașteri survenite sub 28 de săptămâni, până în săptămâna 35.

În România există o singură linie telefonică gratuită adresată familiilor cu copii prematuri, dar şi mamelor care au o sarcină cu risc de naştere prematură. La 0800 390 678, cei care au nevoie, primesc sfaturi şi îndrumări de la un doctor neonatolog sau psiholog.

“Copiii îndelung spitalizați pot avea probleme de respirație, digestie, imunitate etc. și de cele mai multe ori, familiile au nevoie de suport specializat și sprijin moral pentru o bună perioadă de timp.”, menționează Diana Gămulescu, Vicepreședinte Asociația Unu și Unu.

Pentru a veni în sprijinul familiilor cu bebeluși îndelung spitalizați, Asociația Unu și Unu oferă suport și informații telefonic, direct de la specialiști, prin intermediul call center-ului Alo, Prematuritate – 0800 390 678. Linia telefonică este gratuită și poate fi apelată din toate rețelele de pe teritoriul României.

„Rata mortalității infantile în România aferentă anului trecut este de 7.3 decedați sub 1 an la 1000 de născuți vii, conform ultimelor informații primite de la INMS. Datele nu sunt deloc îmbucurătoare și cifrele atestă încă o dată că fenomenul prematurității continuă să se situeze în țara noastră la un nivel alarmant. Avem nevoie urgent de măsuri sociale și de programe ample de prevenție, inclusiv în licee și școli.” completează Diana Gămulescu, Vicepreședinte Asociația Unu și Unu.

Proiectul este realizat de Asociația Unu și Unu cu sprijinul Nutricia Early Life Nutrition România, companie specializată în domeniul nutriției sugarilor și copiilor de vârsta mică.

Programul complet și actualizat al call center-ului poate fi consultat pe: http://unusiunu.com sau pe pagina oficială de Facebook: www.facebook.com/asociatia.unusiunu. Filmul de susținere al proiectului se poate vizualiza aici:

Alo, Prematuritate a împlinit 1 an de funcționare și însumează peste 900 de apeluri înregistrate la nivel național, cu o medie de 16 apeluri în fiecare săptămână. În cele 54 de săptămâni de funcționare, beneficiarii au solicitat transferul cel mai frecvent către neonatolog, psiholog, iar acestea au fost majoritatea din mediu urban.

*Sursa datelor INS – iunie 2017

Despre Asociația Unu și Unu

Asociația Unu și Unu este prima și singura asociație de părinți care apără drepturile copiilor din sarcini multiple, prematuri și bebeluși spitalizați și ale familiei acestora, oferind suport pe perioada spitalizării și după externare. Asociația Unu și Unu este membră a EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants), organizație care adună reprezentanți din peste 50 de țări.

Misiunea Unu și Unu este de a îmbunătăți sănătatea bebelușilor prin proiecte de prevenție, informare și educare a societății civile privind bebelușii abandonați, nașterea înainte de termen, oferirea de suport prematurilor și bebelușilor spitalizați, precum și derularea de proiecte privind urmărirea, monitorizarea copiilor după externare până la vârsta de 7 ani. Viziunea Asociației Unu și Unu este să devină vocea prematurilor și a bebelușilor spitalizați din România. Cei interesați pot urmări activitatea Asociației Unu și Unu pe pagina sa de internet www.unusiunu.com sau pe Facebook https://www.facebook.com/asociatia.unusiunu/.

Despre Nutricia Early Life Nutrition România

Nutricia Early Life Nutrition este lider la nivel european în domeniul nutriției sugarilor și copiilor de vârstă mică și face parte din Grupul Danone.

Nutricia Early Life Nutrition România are o istorie de peste 10 ani pe piața românească, fiind prezentă cu două branduri (Milupa și Aptamil). Divizia este dedicată exclusiv nutriției sugarilor și copiilor de vârstă mică.

Cu o experiență de peste 40 de ani în cercetarea laptelui matern, Nutricia oferă formule de lapte unice, de calitate superioară, care au beneficii dovedite științific și acoperă nevoi specifice. Aceasta deține centre de cercetare și facilități de cercetare și dezvoltare în toată lumea, care reunesc peste 400 de oameni de știință, nutriționiști, tehnologi și diferiți experți în domeniul nutriției.

Nutricia Early Life Nutrition Romania susține, încurajează și promovează beneficiile, atât pentru mame, cât și pentru copii, ale alăptării exclusive, cel puțin până la 6 luni și continuarea acesteia cât mai mult timp posibil.

