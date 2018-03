Prima ediție a conferinței naționale cu participare internațională „Abordarea transdisciplinară a adicțiilor”, Iași, 20-22 aprilie 2018

Prima ediție a Conferinței cu participare internațională „Abordarea transdisciplinară a adicțiilor”, dedicată celor mai noi abordări terapeutice ale adicțiilor, dar și metodelor de destigmatizare a adicțiilor în percepția publică, se va desfășura la Iași, în perioada 20-22 aprilie a.c., la Palatul Culturii. Evenimentul va prilejui întâlnirea profesioniștilor din mai multe domenii, psihiatri, psihologi, medici de alte specialități, reprezentanți ai autorităților din domeniul sănătății, și discutarea problemelor legate de dependență, care sunt subapreciate în momentul prezent și puțin adresate ca tratament.

Conferința „Abordarea transdisciplinară a adicțiilor” are ca demers principal orientarea către om în totalitatea lui, către nevoile sale de recuperare, către valorizarea resurselor restante sau latente, surprinse în contextul vieții dependentului cu toate fațetele funcționării zilnice – emoțional, socio-familial, comportamental, cognitiv, fizic, profesional. În prezent, în contextul creșterii numărului pacienților cu adicții de toate tipurile în România, alarmantă mai ales în rândul persoanelor tinere, necesitatea îmbunătățirii oportunităților de tratament și implicit nevoia de destigmatizare a adicțiilor este evidentă.

Organizatorii, printre care se numără Clinica ALIAT Suceava și Bridging Eastern and Western Pyshiatry, anunță ca obiectiv al conferinței instituirea unui model de tratament și terapie integrată al adicțiilor și popularizarea acestuia, promovarea la nivelul societății fiind un început important în destigmatizarea adicțiilor. De asemenea, evenimentul vizează crearea unei rețele de profesioniști care să colaboreze pentru conștientizarea impactului pe care îl au dependențele în sănătatea publică și în contextul social în care trăim, pentru identificarea pașilor de tratament în dependență și a structurilor din România care oferă tratament. Conform organizatorilor, profesioniștii vor dobândi cunoștințe concrete în problematica adicțiilor și vor pleca cu metode practice de intervenție învățate la workshop-urile conferinței.

Printre prezentările anunțate în cadrul conferinței se numără: Conf. Dr. Liviu Oprea, Conf. Dr. Cristina Gavrilovici – Aspecte etice în adicții, Dr. Ovidiu Alexinschi – Abordarea sistemică a problemelor alcool-corelate și complexe, Dr. Eugen Hriscu – Muncind alături de Sisif. Provocările muncii clinice cu persoanele dependente de substanțe, Dr. Irina Bălănuță – Lecții pe care le-am învățat – detox în adicția etanolică și la etnobotanice, Dr. Crumpei Gabriel – Neuroplasticitate și adicție, Șef Lucrări Dr. Vlad Poroch – Mituri ale utilizării morfinei în practica îngrijirilor paleative, Dr. Ph. Valentin Oprea, Dr. Mihail Oprea, Dr. Ph. Diana Guranda, Dr. Ecaterina Ojog – Factorii de risc în consumul de droguri la adolescenți, Psihoterapeut dr. Adrian Stogrea, Psihoterapeut Diana Ciubotaru – Triunghiul emoțional al dependenței și reprogramarea sistemică, Psihoterapeut Marcel Nedelcu, Dana Macoveiciuc, Loredana Bălan – Terapia prin povești: înțelege simbolistica adicției – rolul terapiei în programul de intervenție multidisciplinară, Dr. Sorin Pletea – Dependența de tehnologie – aspecte clinice și baze neurochimice, Psihoterapeut Alina Ciupercovici, Sirius Vaideș – Abilities for life in an innovative life therapy, Dr. Roșca Elena Alina, Dr. Călin Brîncuș – Modele ale jocului patologic de noroc, Conf. Dr. Ana Ciubara – Noi tendințe în adictologie: sindromul Selfie, worskhop-ul Minfulness & Craving: despre compasiune și intenție în prezentarea fenomenului adictiv, cursuri demonstrative etc.

Panelul international va include două State-of-the-art lecture susținute de Prof. dr. Francesco Piani – ‘Community-welfare approach for alcohol related problems”, respectiv Dr. Helge Kolstad – “A cultural and ecological approach to substance-related disease”.

„În ultimii ani, România se confruntă cu schimbări îngrijorătoare privind prevalența adicțiilor. Mai mult de atât, vârsta de debut pentru consumul de alcool, droguri, jocuri de noroc este într-o scădere alarmantă. De aceea, tratamentul adicțiilor a devenit o necesitate a prezentului, o problematică care atrage cu sine nevoia de colaborare între specialiștii din domeniul sănătății: psihiatri, medici generaliști, psihologi, asistenți sociali, psihoterapeuți, asistenți medicali. De la deschiderea Clinicilor Aliat Suceava, din 2015, numărul oamenilor care se adresează serviciilor clinicilor este în continuă creștere. Accesul la tratament – prin cunoașterea în primul rând a oportunităților de tratament- și recuperarea favorabilă vor atrage după sine schimbarea percepției sociale, și invers. În acest fel, și apelarea la tratament ar putea fi făcută în faze incipiente ale afecțiunii. Cel puțin spre asta ar fi util să ne îndreptăm, asta ne cere prezentul. În momentul dezvoltării unei dependențe, stigmatizarea percepută la nivelul societății și auto-stigmatizarea de la nivelul individului în sine devin de multe ori două constrângeri care îngreunează și întârzie căutarea și accesul pacientului cu adicție la tratament specializat”, declară psihoterapeutul Alina Ciupercovici, managerul Clinicii ALIAT Suceava. Specialistul consideră că terapia integrată a adicțiilor, aplicată atât la nivelul individului, cât și la nivelul familiei acestuia, vine să completeze și să susțină abordarea medicală în tratamentul adicțiilor.

În prezent în România, conform statisticilor, consumul de droguri, cu predilecție consumul de canabis și de etnobotanice, apare frecvent la persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani. Tot referitor la această categorie de vârstă a crescut și numărul persoanelor diagnosticate cu dependență de alcool și dependență de jocuri de noroc.

Mai multe detalii despre eveniment și condițiile de participare sunt disponibile pe pagina de Facebook.

Despre ALIAT Suceava:

Clinica ALIAT Suceava face parte din rețeaua de clinici ALIAT – o asociaţie de profesionişti în domeniul sănătăţii mintale, formată din psihiatri, psihologi, psihoterapeuţi, asistenţi sociali şi asistenţi medicali. Fondată în 1993, Asociaţia ALIAT este una din primele organizaţii profesionale care activează în domeniul adicţiilor, prin dezvoltarea de programe la nivel naţional pentru prevenirea şi tratamentul dependenţelor. În 2014 a devenit clinică de sine stătătoare, dezvoltându-se într-o reţea naţională prin înfiinţarea a încă 6 clinici în ţară, în Constanța, Brașov, Suceava, București.

ALIAT Suceava este organizată în regim ambulatoriu și în regim rezidențial, fiind un exemplu de bune practici europene în domeniu cu potenţial de dezvoltare. Clinica aplică un model integrat de terapie a adicțiilor în vederea unei recuperări optime pe termen lung.

www.clinica-aliat-suceava.ro