Primele 10.000 de doze de vaccin împotriva rujeolei vor pleca în teritoriu în această săptămână

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat că în cursul acestei săptămâni primele 10.000 de doze de vaccin antirujeolic (ROR) vor ajunge la Unifarm și, respectiv, la Direcțiile de sănătate publică, urmând a fi distribuite cu prioritate către cele 10 județe unde s-a constatat lipsa acestui produs.

“În această săptămână va intra prima cantitate de ROR, adică cele 10 mii de doze pe care le-am colectat de la toate depozitele din țară și pe care le-am notificat, nu puteam să le oprim, dar le-am notificat și distribuitorii au răspuns apelului nostru și le-au blocat în depozite. Aceste doze sunt așteptate să ajungă la UNIFARM sau Direcțiile de sănătate publică în această săptămână, iar celelalte 110 mii de doze vor ajunge în săptămâna care urmează. Cele 10 mii de doze vor fi trimise, cu prioritate în județele în care sunt probleme, în județele în care s-a semnalat că nu există vaccin, sunt cele 10 județe”, a declarat Florian Bodog, marți, după o dezbatere organizată de Ministerul Tineretului și Sportului cu ocazia Zilei Tineretului.

Ministrul Sănătății a ținut să sublinieze că, deși există județe aprovizionate cu vaccin ROR, “rata de vaccinare continuă să fie mică”. “L-am rugat pe secretarul de stat care se ocupă de asistența medicală să facă o analiză și să meargă personal în aceste județe, să vadă care sunt cauzele și să încerce să identifice soluții pentru a crește rata de vaccinare”, a declarat Bodog.

El a adăugat că, în perspectivă, o măsură de tip preventiv care să elimine lipsa unor anumite vaccinuri ar putea fi crearea unui stoc tampon.

“Una dintre măsurile pe care o vom putea lua, după ce se aprobă legea vaccinării, este crearea acestui stoc tampon care există și în alte țări europene. Acest stoc tampon care are o anumită valabilitate și care ne-ar asigura confortul până la momentul la care se fac alte proceduri de achiziții. Ceea ce pot să vă spun este că am luat decizia ca toate procedurile de achiziții care se fac pentru vaccin să se facă pe un acord cadru între doi ani și patru ani. Există, însă, vaccinuri care nu sunt înregistrate pe piață în România, care sunt aduse pe procedura de nevoi speciale și acolo este destul de greu de a face acord cadru cu un partener din străinătate”, a declarat Bodog.

Legat de cazurile de deces în rândul copiilor cauzate de rujeolă, ministrul a confirmat situația unei fetițe în vârstă de nouă ani decedată pe 28 aprilie cu suspiciune de rujeolă, dar se așteaptă o confirmare din partea Institutului Cantacuzino în acest sens.

“Este într-adevăr vorba de o fetiță în vârstă de nouă ani cu suspiciune de rujeolă care a fost internată, inițial, la Spitalul de Copii din Timișoara, după care la două-trei zile a fost transferată la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara unde starea sa s-a agravat și s-a deteriorat, necesitând ventilație mecanică, și a decedat în data de 28 (aprilie — n.r.). Suspiciune spun de rujeolă pentru că, deși din punct de vedere clinic este pus diagnosticul de rujeolă, așteptăm rezultatul de la Institutul Cantacuzino, rezultatul serologic, în așa fel încât să putem spune cu certitudine că a fost rujeolă”, a mai declarat Bodog.

