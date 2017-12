Primul monitor cardiac miniaturizat din Transilvania, implantat la Clinicco Brașov

Spitalul de cardiologie Clinicco a implantat primul monitor cardiac miniaturizat din Transilvania, un dispozitiv de 45 de milimetri care servește la diagnosticarea unei categorii aparte de pacienți, care rămân adesea fără diagnostic în pofida investigațiilor complexe și costisitoare la care sunt supuși. Doar trei astfel de dispozitive au mai fost implantate în România până acum.

În mod obișnuit, pentru a fi diagnosticați, pacienții cu sincope (pierderea cunoștinței), cei cu tulburări de ritm pasagere, scurte, cei care fac accidente vasculare cerebrale fără o cauză evidentă ajung să vadă în medie 3 medici specialiști și să facă aproximativ 13 investigații paraclinice, iar după toate acestea, o treime rămân în continuare fără un diagnostic clar și fără tratament adecvat.

Monitorul cardiac a apărut ca răspuns la această problemă, iar în ultimii trei ani, miniaturizarea lui a făcut să devină una dintre primele opțiuni de diagnostic recomandate. Dispozitivul este nu mai mare de 4,5 centimetri, ceea ce presupune implantarea lui cu mare ușurință, uneori chiar în sistem ambulator, prin injectare direct sub piele.

Dr. Sorin Micu, medic primar cardiolog, doctor în științe medicale, șef secție Electrofiziologie și dispozitive implantabile: “Acest dispozitiv este capital în diagnosticarea unei anume categorii de pacienți cardiaci, cei care rămâneau fără un diagnostic clar chiar și în urma unor multiple și complexe investigații paraclinice. În Occident, el se folosește în practica medicală de zi cu zi, iar metoda este atât de eficientă încât s-a ajuns la recomandarea implantului cât mai curând cu putință la pacienții cu indicație. Din punct de vedere al pacientului, este o procedură ușoară, aparatul are dimensiunile unei agrafe de birou, se implantează extrem de simplu, prin injectare sub piele, unde rămâne vreme de trei ani, fără să deranjeze în vreun fel viața sau activitatea pacientului. În urmă cu două săptămâni am implantat un astfel de monitor cardiac miniaturizat unei tinere de 23 de ani cu episoade sincopale, urmând ca acesta să fie citit pentru a vedea dacă și cum se corelează simptomele cu tulburările de ritm. Diagnosticarea poate dura de la câteva săptămâni la unul-doi ani, în funcție de cât de repede apar simptomele, aceasta fiind și una dintre problemele acestor pacienți, că simptomele sunt pasagere și apar la intervale îndelungate de timp.

Odată diagnosticul pus, putem trece la tratamentul care se impune, de obicei fiind vorba de implanturi de stimulatoare cardiace dar și terapie ablativă a tulburărilor de ritm, intervenții care se realizează în spitalul nostru cu cei mai buni specialiști și tehnologie de ultimă oră”.