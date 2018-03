Prof. Univ. Dr. Natalia Hagău se alătură echipei “Regina Maria”

Primul spital privat multidisciplinar cu servicii integrate din Cluj-Napoca, ce se va inaugura anul acesta, și totodată singura unitate de anvergură cu specific de chirurgie minim-invazivă, își întregește echipa. După anunțarea Prof. Univ. Dr. Constantin Ciuce în calitate de Director Medical al unității, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA dezvăluie numele Șefului Secției ATI.

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA continuă să anunțe medicii de referință ce vor face parte din echipa de specialiști cu care va fi inaugurat în acest an Spitalul REGINA MARIA din Cluj-Napoca. Având în spate o poveste de succes și o înaltă calitate profesională, Prof. Univ. Dr. Natalia Hagău va fi Șeful Secției de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a spitalului.

Experiența profesională impresionantă, acumulată pe parcursul celor 40 de ani ca medic în țară, dar și în străinătate, a stat la baza a tot ceea ce, an de an, Prof. Univ. Dr. Natalia Hagău a reușit să clădească: o secție de vârf, asemanatoare oricărei alte secții europene. În cei aproape 15 ani ca șef de secție într-un spital universitar, aceasta a demonstrat însă că performanța stă deopotrivă în oameni, în echipele de specialiști pe care le-a format, cărora le-a împărtășit toate cunoștințele, cu care a implementat protocoale medicale și proceduri noi și pe care, nu în ultimul rând, le-a învățat să lucreze împreună în beneficiul pacientului.

„Suntem deosebit de onorați că acum, Prof. Univ. Dr. Natalia Hagău este parte a echipei Spitalului REGINA MARIA din Cluj-Napoca, coordonând activitatea Secției de ATI. Avem certitudinea că, grație vastei experiențe profesionale și expertizei sale recunoscute național, va construi o echipă formidabilă de medici, care prin profesionalismul lor, dublat de aparatura ultraperformantă, vor transforma spitalul într-un reper de excelență medicală”, a declarat Fady Chreih, CEO-ul Rețelei de sănătate REGINA MARIA.

Prof. Univ. Dr. Natalia Hagău: „Sunt pasionată de proiecte frumoase, în care grija pentru pacient primează”

Doctor în Medicină, Prof. Univ. Dr. Hagău și-a obținut competența în anestezie cardiovasculară și a urmat cursuri de specializare în anestezie și terapie intensivă cardiovasculară în clinici universitare de renume din Columbia (USA) și Hanovra (Germania), respectiv în transplant cardiac în Nancy (Franta) și Papworth, Cambridge (Marea Britanie). Printre domeniile sale de interes medical se află: hemodinamica (monitorizare și terapie), ventilația mecanică, sepsisul, alergoanestezia, anestezia la pacienții cu malformații congenitale digestive, anestezia la pacientul cardiac în chirurgia noncardiacă, terapia durerii, nutriția la pacientul critic, insuficiența multiplă de organ și procedeele specifice asociate.

„Specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă a fost o chemare, pe care am practicat-o cu multă pasiune și mai ales, cu o mare responsabilitate. Pentru fiecare pacient în parte, am facut tot ce am putut mai bine și uneori, chiar mai mult decât am crezut că pot. Sunt pasionată de proiecte frumoase în care grija pentru pacient primează, în care performanța și profesionalismul contează, în care învățarea continuă este o bucurie, în care suntem respectați pentru ceea ce facem și pentru ceea ce îi învățăm pe ceilalți să facă. Mi-am dorit o viață întreagă să fac parte dintr-o comunitate medicală care promovează și aplică astfel de idei, așa cum este noua mea echipă din Spitalul REGINA MARIA din Cluj”, a declarat Prof. Univ. Dr. Hagău.

Multe generații de studenți, rezidenți și specialiști în ATI, unii dintre ei apreciați acum în străinătate, au fost formate sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Hagău, fiind profesor universitar la disciplina ATI, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca de aproape 15 ani.

Mai mult, noul șef de secție al Spitalului REGINA MARIA din Cluj-Napoca și-a adus o contribuție importantă în numeroase studii de cercetare clinică, în calitate de director și responsabil de proiecte de cercetare clinică naționale (ALERGOCIT, MOLGENEBAC, Workshop IDEI) sau de participant la proiecte de cercetare naționale (ONCOREC, INOTRAUMA, POSDRU), dar și la studii clinice multicentrice multinaționale (ENDORSE, EuSOS, ELOISE, EuroPain, ISOS).

Totodată, Prof. Univ. Dr. Natalia Hagău este membru al: European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), European Airway Management Society (EAMS), European Society of Anaesthesiology (ESA), Societatea Română de Anestezie Terapie Intensiva (SRATI), Societatea Română de Nutriție Parenterală și Enterala (ROSPEN).

Autor si co-autor al unor cărți de specialitate sau capitole medicale, Prof. Univ. Dr. Hagău a publicat și o serie de articole științifice în importante reviste medicale naționale și internaționale, dar a participat și cu numeroase prezentări la manifestări științifice din țară și străinătate.

