Programul Acțiuni Prioritare-Arsuri: Ordinul este aproape finalizat, încercăm să îl prindem în cadrul bugetar

Ordinul de ministru privind Programul Acțiuni Prioritare – Arsuri este aproape finalizat și se încearcă “prinderea” în cadrul bugetar de anul viitor, a declarat ministrul Sănătății Florian Bodog la Parlament, cu prilejul unei dezbateri privind imunizarea.

“Programul AP-Arși a fost pus în dezbatere publică anul trecut, după care a fost retras. Noi l-am reluat. Practic, este vorba despre un ordin de ministru. După ce am încheiat ordinul de ministru cu privire la funcționarea unităților de arși mari, am reluat ordinul de ministru cu privire la AP-Arși, acolo erau câteva prevederi care erau discutabile și erau greu de aplicat, motiv pentru care am rugat din nou comisia de specialiști să se aplece asupra lui. Ordinul este aproape finalizat și încercăm să îl prindem în cadrul bugetar pentru anul viitor. (…) El este deja, are o formă finală. Este la mine pe masă, îl voi citi. Voi mai avea ultimele discuții și (…) prima cale este de avizare intraministerială și după care va fi pus în transparență decizională pentru eventuale discuții, ca să poată deveni efectiv începând cu anul viitor”, a spus ministrul.

El a susținut că în prezent se fac decontări și pentru pacienții arși din Programul Acțiuni Prioritare pentru Terapie Intensivă.

“La momentul de față vreau să vă spun că sunt făcute decontări și pentru pacienții arși din AP-ul pentru terapie intensivă, ne dorim ca și unele medicamente specifice și unele dispozitive medicale specifice pentru arsuri să fie prinse în acest nou AP. (…) Din păcate, la momentul de față, singurele secții care ar putea să beneficieze de aceste AP sunt cele din București, respectiv Spitalul de Arși, Spitalul Floreasca și Spitalul Bagdasar, parțial Spitalul județean Timișoara pentru că ei tratează cel mai mult pacienții cu arsuri grave, însă, în momentul în care centrele își vor primi aparatura — Timișoara și Iași — vom putea să extindem acest proiect”, a explicat Bodog.

