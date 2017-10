“Proiectul inimilor” a fost prezentat Comisarului European Marianne Thyssen

Comisarul European Marianne Thyssen a vizitat joi Universitatea de Medicină și Farmacie ‘Grigore T. Popa”, unde a asistat la prezentarea unui proiect de succes cu finanțare europeană: “100 de inimi pentru 100 de copii’, pus în practică de Universitatea de Medicină și Farmacie ‘Grigore.T. Popa’, în parteneriat cu Institutul pentru Boli Cardiovasculare “Prof. dr. George I.M. Georgescu” (IBCV).

Proiectul “O sută de inimi pentru o sută de copii”, a fost singurul selectat pentru a fi prezentat Comisarului european Marianne Thyssen. Cu acest prilej, managerul de proiect Mihaela Tomaziu-Todosia și prof.univ.dr. Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare ‘Prof. Dr. George I.M. Georgescu’ au prezentat invitaților povestea acestui proiect al inimilor.

Proiectul “Formarea specialiștilor în domeniul cardiologiei pediatrice’ s-a desfășurat în perioada 25 februarie 2015 — 24 decembrie 2015 și a bifat o rată de succes impresionantă.

Proiectul și-a propus instruirea, informarea și capacitarea unui grup țintă de 160 de asistente și 75 de medici, utilizând metodologii de învățare moderne asistați de experți internaționali. Formatorii externi din cadrul programului au fost nume importante în specialitatea cardiologiei pediatrice din țările Uniunii Europene. Activitățile de instruire au fost coordonate de prof. univ. dr. Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare ‘Prof. Dr. George I.M. Georgescu’ Iași.

Totodată, în cadrul proiectului au fost organizate stagii de pregătire la centre de specialitate din Germania, Italia, Franța, Ungaria, pentru 20 de medici și 20 de asistenți din grupul țintă.

Efortul de instruire a fost dublat de o campanie susținută de informare în rândul medicilor de rețea din județele Moldovei. Aceștia au fost învățați cum să recunoască un caz suspect de malformație cardiacă congenitală, unde trebuie direcționat copilul și cum să relaționeze cu familia acestuia astfel încât micul pacient să aibă cea mai rapidă și mai bună șansa de a fi investigat, diagnosticat și, dacă este cazul, tratat.

“Astăzi, la finalul unui drum de 10 luni și un an și jumătate de sustenabilitate, e firesc să ne punem întrebarea: A fost ‘100 de inimi pentru 100 de copii’ un succes? Un prim răspuns afirmativ, sec și tehnic, vine din partea conducerii Organismului Intermediar, care a selectat proiectul nostru pentru lista scurtă a proiectelor de succes derulate în ultima perioadă. Menționarea noastră a fost făcută publică în mod oficial pe website-ul www.fonduri-ue.ro. Sunt mărturii, fapte, scopuri atinse, rezultate și lucruri palpabile care toate împreună dau un răspuns pozitiv întrebării ‘A fost un proiect de succes?’. Însă ar fi nedrept și inuman să încheiem concluziile unui astfel de proiect fără a menționa măcar un element extrem de important care uneori, în momentele în care dărâmăm un zid pentru a descoperi un altul în spate, a funcționat drept motor principal pentru a merge mai departe: emoția. Cum să nu vorbești de emoție când pentru 100 de copii acest proiect a însemnat efectiv viață? Cum să nu fim mândri și bucuroși de ceea ce am realizat când ne gândim că aceste 100 de destine rescrise sunt doar începutul unui drum care înseamnă alte sute, mii de vieți de copil salvate? Am așadar convingerea că pentru fiecare dintre noi a fost un proiect din inimă, pentru inimi’, și-a încheiat prezentarea Mihaela Tomaziu-Todosia, manager de proiect.

Prof.univ.dr. Grigore Tinică a expus prezentarea tehnică a proiectului și a subliniat că aceste stagii de pregătire în domeniul chirurgiei pediatrice se vor ține în continuare la clinici importante din Europa, în special în Italia, cu sprijinul Ministerului Sănătății.

La rândul său, comisarul european Marianne Thyssen a ținut să felicite întreaga echipă.

“Este cu siguranță unul dintre proiectele de succes finanțate prind Fondul Social European și unic în țara dvs. Sunt onorată să întâlnesc toți acești oameni dedicați, specialiști. Am citit testimonialele mamelor și copiilor care au participat la acest proiect și am descoperit cuvinte emoționante, ca angajament, inimă, încredere. Ați reușit să creați nu doar un serviciu profesionist, ci și un mediu de încredere reciprocă, foarte important pentru familiile acestor copii. Proiectul O sută de inimi pentru o sută de copii și-a îndeplinit cu succes obiectivele și datorăm acestui proiect un grup de medici specialiști instruit de experții europeni. Vorbim astfel despre un proiect al vieții, care salvează vieți”, a declarat comisarul european.

La rândul său, primarul Mihai Chirica a subliniat că “proiectul inimilor” este un exemplu de succes, pentru că s-a lucrat într-o echipă de succes.

“Nu pot decât să vă invit să vedeți, pentru că o imagine face cât o mie de cuvinte și să vă rog, în numele locuitorilor Iașiului, ai regiunii de Nord-Est, să susțineți în continuare fondurile europene pentru această regiune pentru că este într-o grea suferință din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare”, i s-a adresat primarul Iașiului, Mihai Chirica, comisarului european Marianne Thyssen.

După discuția avută la UMF Iași, întreaga delegație a plecat să viziteze Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. George I.M. Georgescu’, locul unde s-a implementat proiectul “O sută de inimi pentru o sută de copii’.

Sursa: AGERPRES