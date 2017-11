Recomandările făcute României în privința sistemului de sănătate se concentrează pe plățile informale care trebuie reduse

Recomandările actuale făcute României în acest an în ceea ce privește sistemul de sănătate se concentrează pe plățile informale care trebuie reduse, a declarat luni Angela Blanco, din partea Directoratului General pentru Sănătate și Siguranță Alimentară al Comisiei Europene, la dezbaterea “Patient – Centred Rountable on Working Together for Accesible Health”.

“De-a lungul anilor, România a primit recomandări privind multe aspecte ale sistemelor de sănătate. (…) În prezent, recomandările actuale făcute României în acest an se concentrează pe plățile informale care trebuie reduse, o chestiune legată de acces, pentru că plățile informale neoficiale sunt o barieră în calea accesului și sunt legate de alte aspecte privind sistemul de sănătate cum ar fi sănătate forței de muncă, situația forței de muncă care în România este o provocare și recomandarea privind trecerea de la îngrijirea spitalicească la îngrijirea ambulatorie”, a spus Blanco.

Potrivit acesteia, România a înregistrat progrese în ceea ce privește recomandările, însă “există loc de îmbunătățire”.

“Este loc de a îmbunătăți lucrurile. (…) În luna mai se vor face alte recomandări de țară ca în fiecare an. (…) Analiza pe care noi o facem la nivelul Comisiei pentru a sprijini recomandările se bazează pe anumite informații. Ținem cont de indicatori comparabili la nivel internațional”, a mai spus Blanco.

Sursa: AGERPRES