Reconstructia zambetului dupa paralizie faciala completa, utilizand simultan trei surse de nerv pentru a obtine o miscare din mai multe surse

Echipa chirurgicala a Centrului de Excelenta in Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva Zetta, coordonata de Dr. Dragos Zamfirescu, medic primar in chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva, a efectuat in premiera in Romania o reconstructie complexa de zambet utilizand simultan trei surse de nerv, prin combinarea a doua tehnici de specialitate – babysitter si cross-face de la nervii maseter si hipoglos. Interventia a fost realizata unui pacient in varsta de 28 ani, care suferea de paralizie faciala completa, in urma unei operatii de extractie de tumora de nerv (neurinom acustic). Operatia s-a desfasurat pe parcursul a 6 ore si a fost finalizata cu succes. Pacientul se afla in perioada de recuperare, care are o durata de aproximativ 6 luni.

“Interventia de reconstructie faciala este o procedura complexa, care necesita colaborarea unei echipe medicale multidisciplinare. Reconstructia faciala utilizand simultan tehnicile babysitter si cross-face ne permite sa inervam surse multiple de nervi faciali, astfel incat sa oferim pacientului un rezultat imbunatatit, cat mai apropiat de mimica naturala a fetei. In acest caz, deoarece tanarul nostru pacient s-a prezentat la o consultatie dupa aproximativ 6 luni de la instalarea paraliziei, interventia trebuia efectuata cat mai rapid, altminteri existand riscul atrofierii musculaturii faciale. In cadrul interventiei am reusit sa utilizam 3 nervi donori diferiti, ceea ce inseamna ca pacientul va beneficia de o miscare a fetei din mai multe surse, nu doar dintr-una singura, cum se intampla in cazul procedurii clasice de cross-face.” a declarat Dr. Dragos Zamfirescu, coordonatorul echipei de chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva a Clinicii Zetta.

Tehnica babysitter presupune conectarea nervului facial lezat la alti nervi din jurul sau, cu scopul de a impiedica atrofierea muschilor. In cazul tanarului, medicii echipei Zetta au conectat o parte din ramurile nervului facial la nervul maseter, iar o parte la nervul hipoglos, astfel incat in decurs de 1-2 luni musculatura obrazului sa primeasca impulsuri electrice de la miscarile limbii si ale mandibulei. Aceste impulsuri au rolul de a mentine muschii viabili si contractili. In acelasi timp cu procedura babysitter, chirurgii au realizata o grefa cross-face din nervul facial sanatos contralateral pe deasupra buzei, pe care au conectat-o la alte ramuri ale nervului facial, astfel incat pacientul sa primeasca impulsuri nervoase dedicate zambetului.

Paralizia muschilor faciali ai mimicii cauzeaza pierderea miscarii voluntare a fetei si a expresiei faciale involuntare. Simptomele includ uscaciune oculara si lacrimare, dificultati de vorbire, incontinenta orala, depreciere in masticatie si obstructie a cailor respiratorii nazale. Pe langa acestea, pacientii pot suferi tulburari de comunicare si disfunctii de ordin social, provocate de suferinte emotionale profunde.

Procedura de reanimare a fetei paralizate se concentreaza pe restaurarea formei si redarea functionalitatii sale. Obiectivele sunt de a asigura o protectie a ochiului, de a obtine simetria faciala in stadiu de repaus, simetria miscarii faciale voluntare si de a restabili expresia faciala involuntara. Cea mai importanta zona pentru reconstructie, din punct de vedere functional si estetic este complexul muscular buco – zigomatic, care este responsabil de zambet si de tonusul obrajilor.

Echipa medicala care a realizat interventia a fost alcatuita din medicul anestezist dr. Irina Luca, medicii specialisti dr. Iulia Muraru, dr. Dragoş Muraru, dr. Amit Beedasy, dr. Mihaela Dancaescu, dr. Sandra Iordache, si condusa de Dr. Dragos Zamfirescu – doctor in stiinte medicale, medic primar chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva, cu o experienta de aproape 21 ani in chirurgie plastica, 20 ani in microchirurgie reconstructiva si 19 ani in chirurgie estetica, avand la activ peste 8.000 de interventii chirurgicale, dintre care unele cu grad deosebit de dificultate si premiere nationale.

La 4 luni de la realizarea interventiei, pacientul se afla intr-o stare foarte buna, iar nervii faciali sunt functionali. Medicii vor monitoriza in continuare starea pacientului, pana la recuperarea completa.

Despre Clinica Zetta

Infiintata in 2012, Clinica Zetta este un Centru de Excelenta in Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva ce ofera servicii medicale complexe in urmatoarele specialitati: chirurgie plastica – estetica si microchirurgie reconstructiva, chirurgia mainii, chirurgie maxilo-faciala, oncologie, ortopedie, ORL, chirurgie generala, proceduri minim-invazive si dermatologie. In cadrul clinicii opereaza o echipa medicala supraspecializata in interventii cu grad inalt de dificultate, deservita de tehnologie de ultima generatie, selectata special pentru a asigura lezarea minima a tesuturilor si o recuperare mai rapida a pacientilor. In fiecare an, echipa medicala acorda circa 2300 de consultatii si realizeaza aproximativ 1250 de operatii. Gama serviciilor oferite include peste 200 de proceduri chirurgicale, de la injectii cu botox si acid hialuronic, lifting facial, augmentari mamare, la interventii complexe de microchirurgie reconstructiva, precum replantarea segmentelor amputate si transferurile libere microchirurgicale.