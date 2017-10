Rețeaua de Farmacii DONA aniversează 25 de ani de prezenţă pe piaţa de retail farmaceutic

Farmacia DONA, unul dintre cele mai mari lanţuri de farmacii din piaţa locală, împlineşte 25 de ani de la înfiinţare. Companie cu capital integral românesc, al cărei pachet majoritar de acţiuni este deţinut de Eugen Banciu, DONA a devenit un reper în industria farmaceutică din Romania şi un brand apreciat și respectat de români.

Pe parcursul celor 25 de ani, reţeaua farmaceutică s-a extins în mod constant şi sănătos, ajungând în acest an la peste 300 de unităţi. În fiecare lună, peste 2,7 milioane de pacienţi au acces la servicii farmaceutice la cel mai înalt nivel de calitate, o gamă variată de produse și servicii, și consiliere de specialitate oferite de o echipă de 2.500 de profesionişti în sănătate.

„Am început cu o farmacie şi astăzi lanţul de Farmacii DONA reuneşte peste 300 de unităţi. Prezenţi timp de 25 de ani pe o piaţă marcată de incertitudini şi plină de provocări, am demonstrat că DONA este o construcţie de business solidă, bine organizată, optimizată din punct de vedere operaţional, cu know how consistent, instrumente şi proceduri de lucru eficiente, care asigură baza pentru o dezvoltare sănătoasă şi susţinută, pe termen lung”, a declarat Eugen Banciu, Președintele Grupului DONA.

DONA este una dintre cele mai vechi companii de pe piaţa locală de retail farmaceutic din România, cu o contribuţie importantă la maturizarea şi modernizarea acesteia. În 2014, a demarat un proces amplu de redecorare şi reamenajare a unităţilor sale cu un concept de retail modern şi original, special conceput pentru a îmbunătăţi experienţa pacienţilor în farmacii. Noul concept de design DONA pune în prim plan pacientul, facilitează o comunicare mai apropiată cu farmaciştii şi oferă mai mult confort şi intimitate prin reorganizarea spaţiilor de expunere şi a punctelor de interacţiune.

O altă schimbare strategică majoră a avut loc anul trecut atunci când lanţul farmaceutic a anunţat că va continua planurile de extindere prin intermediul unui sistem de franciză, devenind un model de business deschis către antreprenorii locali din domeniu care vor să se alăture şi să îşi consolideze afacerea sub un brand puternic şi cu un sistem eficient, integrat pe verticală. În prezent, 16 farmacii partenere în sistemul de franciză îşi desfăşoară activitatea sub umbrela DONA. Compania va continua să se dezvolte, atât în mod organic, cât şi prin dezvoltarea parteneriatelor în sistem de franciză.

Prin consolidarea reţelei de farmacii, prin programul non-stop sau prelungit în tot mai multe unităţi, dar şi prin numeroasele campanii de prevenţie, informare şi monitorizare derulate de-a lungul timpului, Farmacia DONA îşi propune să îmbunătățească starea de sănătate a pacienţilor care îi trec pragul.

Campania “Sărbătorim 25 de ani DONA”

Cu ocazia aniversării, Farmacia DONA a lansat campania “Sărbătorim 25 de ani DONA” prin care îi invită pe pacienţi să sărbătorească alături de companie acest moment de referinţă. Campania se va derula până pe 26 noiembrie, în toate Farmaciile DONA, iar pacienţii care achiziţionează produse vor putea câştiga zeci de mii de premii acordate pe loc sau prin tragere la sorți.

„Brandul DONA este astăzi sinonim cu un serviciu farmaceutic de cea mai înaltă calitate. Această realizare nu ar fi fost posibilă fără implicarea şi pasiunea întregii echipe de profesionişti DONA, cărora le mulţumesc. Fiecare dintre ei este mândru şi conştient de responsabilitatea profesiei de farmacist. Împreună, ne străduim să oferim pacienţilor noştri cea mai bună experienţă şi să devenim primul lor sprijin în întreținerea sănătății, frumuseții şi în managementul tratamentului medical. Nu în ultimul rând, vrem să le adresăm mulţumiri tuturor pacienţilor care ne-au acordat încrederea lor şi ne-au susţinut în misiunea pe care ne-am asumat-o în urmă cu 25 de ani şi care a rămas neschimbată – aceea de a îmbunătăți starea de sănătate a românilor”, a declarat Eugen Banciu, Președintele Grupului DONA.

Despre Farmacia DONA

„Farmacia DONA” este unul dintre cele mai apreciate nume în comerțul farmaceutic din România, cu o reputație solidă construită în cei 25 de ani de activitate.

Marca “Farmacia DONA” reunește 300 de farmacii deținute de 9 companii antreprenoriale cu capital privat românesc, a căror cifră de afaceri a fost de 966 milioane lei la finele lui 2016, și peste 2.500 de profesioniști în domeniul sănătății devotați unui scop comun, acela de a asigura servicii farmaceutice la cel mai înalt nivel calitativ.

Peste 2,7 milioane de oameni trec lunar pragul Farmaciilor DONA, răspândite în toate județele ţării. Lista integrală a unităților poate fi consultată aici.