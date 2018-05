Retenția urinară și metoda avansată de recuperare a vezicii neurogene

In Romania, 3000 de pacienti sunt diagnosticati anual cu afectiuni care au ca efect retentia urinara, afectiune care duce la incapacitatea de a urina. Aceasta prezinta simptome dureroase si inconfortabile ce pot deveni periculoase pentru pacient. Totusi, cu ajutorul unui cadru specializat si cu ultimele dispozitive utilizate in managementul continentei, pacientii se pot bucura de o viata normala si independenta.

Mai mult de jumatate dintre barbatii de peste 50 de ani se confrunta cu retentia urinara, dar nu sunt singurii care prezinta dificultati in a-si goli vezica urinara. Aceasta afectiune poate fi cauzata de o leziune a coloanei vertebrale, de ingustarea pasajului uretral sau chiar de hipertrofia prostatei. Simptomele presupun debitul urinar scazut si presiunea crescuta in interiorul vezicii.

Retentia urinara poate duce la infectii, iar umplerea vezicii urinare poate cauza probleme la nivelul uretrelor si rinichilor, infectii urinare superioare si alte complicatii.

Autocateterizarea reprezinta cea mai avansata metoda de golire completa si corecta a vezicii urinare.

Produsele de autosondare (catetere urinare) pentru solutionarea retentiei urinare sunt decontate de CNAS intr-un numar de 120 de bucati/luna. Se recomanda numai pentru retentie urinara, pentru vezica neurogena si obstructie canal uretral la recomandarea medicului de specialitate neurologie, neurologie pediatrica, medicina fizica si de reabilitare, oncologie si chirurgie pediatrica, urologie, cu precizarea ca pentru vezica neurogena recomandarea se face numai de medicul de specialitate neurologie si neurologie pediatrica, potrivit conditiilor de acordare a pachetului de baza pentru dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, Anexa 38 din Ctt. 2018.

In Romania, cateterul urinar a fost introdus in 2007 ca solutie decontata de Casa de Asigurari de Sanatate, la initiativa Medical Express. “Ne-am concentrat intotdeauna pe furnizarea produselor si solutiilor care fac viata mai usoara persoanelor cu afectiuni speciale, intime. Solutia noastra sunt cateterele Speedicath, create conform nevoilor pacientilor de siguranta si discretie. Cateterele gata de utilizare, deja lubrifiate, sunt primele catetere hidrofile din lume.”

Ce presupune, de fapt, autocateterizarea?

Autocateterizarea urinara intermitenta consta in introducerea unui tub, numit cateter urinar, care traverseaza uretra si ajunge in vezica. Acesta permite evacuarea completa a urinei din vezica urinara ori de cate ori este nevoie. Apoi, cateterul urinar se retrage din vezica si se arunca. Pe masura familiarizarii cu acest proces, durata de autosondare se poate limita la cateva minute.

Scopul autocateterizarii intermitente este acela de a reproduce fenomenul natural al mictiunii, golirea vezicii urinare cu ajutorul cateterului realizandu-se de catre pacient. Conform sfaturilor medicului, autocateterizarea intermitenta este recomandata de mai multe ori pe zi, pe durata temporara sau permanenta.

Catetere urinare permanente (Sonde Folley)

Cateterele permanente sunt introduse in vezica urinara, eliminand urina intr-o punga urinara sau alt dispozitiv similar, in mod continuu. Cateterele permanente sunt, de obicei, fixate in vezica urinara prin intermediul unui balonas cu apa sau aer si lasate in vezica urinara un timp mai indelungat (7-14 zile).

Catetere urinare lubrifiate intermitente

Cateterele intermitente sunt introduse prin uretra in vezica urinara si mentinute acolo numai pana la golirea completa a vezicii urinare, dupa care sunt indepartate. Tehnica de utilizare a autocateterizarii este simpla si asemanatoare cu cea fiziologica de eliminare a urinei.

Consultati medicul dumneavoastra curant pentru a stabili tipul si dimensiunea cateterului. Totodata, medicul va va spune cat de des trebuie sa va autosondati si va va oferi indicatii cu privire la tehnica corecta de utilizare a cateterului urinar. Cu timpul, autocateterizarea va deveni o rutina pentru dumneavoastra si veti obtine independenta pe care o doriti.