ROHO 2017, eveniment internațional dedicat calității actului medical, la București

Cea de-a doua ediție ROHO, amplu eveniment internațional dedicat calității actului medical, va reuni și în acest an peste 350 de directori medicali, șefi de secții clinice și manageri ai principalelor spitale din România, speakeri invitați și specialiști internaționali din 15 țări, alături de companii cu soluții pentru creșterea calității actului medical.

Evenimentul va avea loc pe 5 octombrie 2017, la Radisson Blu Hotel din București.

Convenția promovează exemple de succes și bune practici din activitatea clinică și de management medical, abordează provocările actuale din domeniul sănătății în context european, prezintă modele de succes și inovații pentru creșterea calității actului medical.

Programul ROHO 2017 cuprinde o amplă serie de conferințe tematice, o dezbatere internațională despre sistemele medicale din regiune și o expoziție specializată dedicată noilor tehnologii din domeniul medical.

Dintre speakerii internaționali ai ediției 2017 – lista invitaților este în curs de actualizare:

Dr. Bjørn Erikstein, CEO al Spitalului Universitar OSLO, cel mai mare spital din Scandinavia, cu peste 25000 de angajați, va vorbi la ROHO 2017 despre provocările recente, despre proiectele de viitor ale Spitalului Universitar Oslo și despre modelul norvegian, în calitate de Keynote Speaker.

Hans Erik Henriksen este CEO Healthcare DENMARK, un parteneriat public-privat pentru promovarea excelenței daneze din domeniul sănătății, parteneriat aflat sub înaltul patronaj al Alteței Sale Regale Prințesa Mary a Danemarcei. Hans Erik Henriksen are un background internațional important în e-Health și va vorbi în cadrul Convenției despre rolul e-health în creșterea calității actului medical, despre importanța parteneriatului public-privat în cadrul unui sistem medical performant și despre modelul danez.

Dr. Ildiko Horvat este Vicepreședinte Motesz – Association of Hungarian Medical Societies și Profesor la Universitarea Semmelweis din Budapesta. A fost distinsă cu Simonyi Award of Hungarian Academy of Sciencies și Hungary Award for Best Female Scientists. Participă în calitate de Speaker la dezbaterea internațională privind sistemele medicale din regiune, organizată în cadrul ROHO 2017.

Olga Șchiopu este Președintele Uniunii Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova (UIMSP) și Manager General al Spitalului Internaţional Medpark din Chișinău. Participă în calitate de Speaker și de Manager Invitat.

Ilaria Giannico, Secretar General, UEHP – European Union of Private Hospitals, organizație care reprezintă interesele spitalelor private din Europa. Ilaria Giannico va vorbi la ROHO 2017 despre atragerea surselor de finanțare și a proiectelor europene pentru dezvoltarea spitalelor.

