România este confruntată cu o criză a medicilor, afirmă ministrul Sănătății, Florian Bodog, numărul celor care au plecat să-și exerseze profesia în alte țări fiind de aproximativ 12.000.

“România este confruntată cu o criză a medicilor și mai ales în orașele care nu sunt centre universitare, în orașele mici, în spitalele mici avem probleme. Cele mai mari probleme le avem pe zona de anestezie-terapie intensivă. Chiar în apropiere de București, la 100 km de București există spitale care sunt în imposibilitatea de a asigura linii de gardă. Soluția este de a-i aduce în țară, a-i păstra în țară, dar în același timp de a elabora politici foarte clare de formare”, a declarat duminică, Bodog, în cadrul unei emisiuni la Digi 24.

El a precizat că cifra nu este una exactă, întrucât sunt medici care solicită un certificat de conformitate, în perspectiva exercitării profesiei într-o altă țară.

“Cifra este undeva în jur de 12.000 de medici, din ceea ce-mi amintesc eu, în această situație. Știm că avem medici care pleacă doar în momentul în care ei solicită certificatul de conformitate, știm în același timp că aceste certificate de conformitate se eliberează nu numai medicilor care pleacă din sistem, ci și celor care se pregătesc, sau care doresc să aibă acest certificat în situația în care doresc să plece”, a mai spus Bodog.

Ministrul Sănătății a recunoscut că la nivelul instituției pe care o conduce nu există o cifră exactă privind numărul medicilor din țară, adăugând că pentru acest lucru a înființat un Centru de Resurse Umane.

“Cifre exacte nu am la momentul de față, însă cei mai mulți sunt medicii de familie, dacă vorbim de specialități, sunt pediatri care în momentul de față sunt destul de puțini, sunt chirurgi, sunt medici de medicină internă. Noi am înființat un Centru Național de Resurse Umane, care (…) a pornit o inventariere a necesarului și a personalului medical. Practic, medicii nu sunt plătiți de Ministerul Sănătății, nu sunt în evidența noastră. (…) Nu avem la momentul de față o evidență la nivelul Ministerului Sănătății cu toți medicii, tocmai acesta este motivul pentru care am creat acest Centru de Resurse Umane (…) care dorește să inventarieze nu numai resursele din sistem, dar să inventarieze și problemele din sistem. La Colegiul Medicilor sunt înscriși toți medicii cu dreptul la liberă practică, iar (…) Casa Națională de Asigurări are informații cu privire la medicii care este în contract”, a mai spus Bodog.

Întrebat despre infecțiile nozocomiale din spitale, Florian Bodog a explicat că au existat mai multe abordări, iar în momentul de față este preocupat de combaterea și prevenirea acestor infecții.

“La un moment dat, spitalele care raportau infecțiile nozocomiale puteau beneficia de un program care să le ajute în a combate aceste infecții și a le preveni și cred că ăsta e unul dintre punctele pe care trebuie să-l schimb în ceea ce privește noua legislație a sănătății care va fi gata până la sfârșitul acestui an. Să introducem un astfel de program, de combatere și de prevenire a infecțiilor nozocomiale”, a mai spus Bodog.

