România trebuie să urmeze trendul european în materie de politici de sănătate centrate pe pacient și care să asigure sustenabilitatea sistemului medical, a declarat luni consilierul de stat Diana Păun.

“Ne apropiem cu pași rapizi de momentul 2019, când țara noastră va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și va avea șansa de a aduce pe agenda de discuții subiecte de interes, dar care să fie și în deplină concordanță cu proiectul european și cu temele susținute de celelalte state care dețin președinția înaintea noastră și după noi. Țara noastră trebuie să urmeze trendul european în materie de politici de sănătate centrate pe pacient și care să asigure sustenabilitatea sistemului de sănătate”, a afirmat Diana Păun, la dezbaterea “Patient — Centred Rountable on Working Together for Accesible Health”.

Potrivit acesteia, faptul că România este membru UE îi aduce avantajul că poate beneficia de expertiză, recomandări și se poate învăța din exemplele de bune practici ale celorlalte state europene care au sisteme de sănătate performante.

“Sistemul de sănătate din România se confruntă cu numeroase provocări, pe care nu aș dori să le amintesc aici pentru că sunt convinsă că vă sunt binecunoscute. Faptul că suntem stat membru al UE ne aduce avantajul că putem beneficia de expertiză, recomandări și putem învăța din exemplele de bune practici ale celorlalte state europene care au sisteme de sănătate performante”, a spus medicul.

Diana Păun a menționat că “dezbaterea la toate nivelurile și sinergia tuturor actorilor din domeniul sanitar sunt esențiale” pentru succesul “unui demers de o asemenea anvergură”. “Asociațiile de pacienți din România au reprezentat întotdeauna parteneri de nădejde și mă bucur că am astăzi ocazia să reiterez susținerea Instituției prezidențiale și a președintelui României pentru toți actorii societății civile care desfășoară acțiuni în scopul conștientizării și responsabilizării noastre pe de o parte și a reactivității factorilor de decizie pe de altă parte”, a susținut consilierul de stat Diana Păun.

