Scăderea prețului la medicamente nu este amenințată sau pusă sub semnul îndoielii “sub nicio formă”, precizează Ministerul Sănătății într-un comunicat remis vineri AGERPRES.

Ministerul Sănătății susține că au fost parcurse toate etapele necesare pentru a pune în aplicare politica de ieftinire a prețului la medicamentele care fac parte din categoria tratamentelor inovative.

“Programul de guvernare actual prevede scăderea cu 35% a prețului la medicamentele inovative care și-au pierdut patentul și care au generic înregistrat în România. Acest obiectiv este asumat cu toată fermitatea și determinarea de Ministerul Sănătății, a cărui misiune este să asigure accesul tuturor pacienților români la medicamente ieftine și de calitate. Împreună cu toate părțile implicate și interesate de implementarea acestui program, adică alături de reprezentanții industriei medicale, producătorii de medicamente, asociațiile de pacienți am analizat, am dezbătut și am ajuns împreună la un acord privind conținutul actului normativ. Au existat trei runde de consultări publice, organizate de minister împreună cu partenerii sociali, pe marginea reglementării prețului la medicamente”, susține sursa citată.

Conform Ordinului nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, măsura de scădere a prețului la medicamente produce efecte la finalul corecției anuale a prețurilor, care presupune revizuirea tuturor prețurilor cuprinse în catalogul Canamed.

“Din păcate, în aceste zile, observăm cu tristețe că o parte a celor care mai ieri erau de acord cu planul nostru de acțiune, astăzi se declară neștiutori și atacă furibund instituția ministerială și pe reprezentanții săi. Această situație anormală ne determină să punem la îndoială buna-credință și onestitatea celor care ne acuză public cu atâta vehemență”, mai susțin reprezentanții MS.

Sursa: AGERPRES