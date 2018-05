Secretul profesional – cui și în ce condiții putem elibera date medicale personale? Simpozionul regional Practic MF, ediția 26, 8-9 iunie 2018, Hotel Clermont, Covasna

Conform noilor reglementări UE privind protecția datelor cu caracter personal, datele medicale ale pacientului sunt considerate categorii speciale, informarea privind modul de utilizare și comunicare a acestora devenind un aspect important pentru activitatea cadrelor medicale care trebuie să știe cui și în ce condiții pot transmite mai departe aceste informații personale. În cadrul ediției 26 a simpozionului regional Practic MF, ce va avea loc în perioada 8-9 iunie la Hotel Clermont din Covasna, Dr. Soos Klara, președintele Societății de medicina generală/de familie Harghita, va aduce în dezbatere acest subiect de maxim interes.

Creditat EMC, simpozionul regional Practic MF ed. 26, este dedicat medicilor de familie din județele Covasna, Mureș, Harghita, Bacău, Buzău, Prahova și Brașov. Coordonatorul științific al manifestării este prof.univ.dr. Nicolae Calomfirescu, care va vorbi în cadrul acestei ediții despre miturile și adevărurile privind afecțiunile sexuale feminine, un subiect prea puțin dezbătut și abordat de către pacienți în fața medicului de familie, specialist ce are însă un rol important în diagnosticarea și tratarea acestor afecțiuni.

„Disfuncțiile sexuale sunt pentru foarte mulți sunt un subiect care se află undeva departe, lucruri care se pot întâmpla întotdeauna celorlalți, nu nouă. Iar când se întâmplă să fim noi cei afectați ne ascundem ca struțul cu capul în pământ, nu ne ducem la medicul de familie care este cel mai apropiat. De fapt cred că aici este problema. Fiecare dintre noi, și dumneavoastră, și eu, avem lângă noi un prieten pe care îl ignorăm, iar acesta este medicul de familie. Pentru că nimeni nu are psiholog de familie, ci are un medic de familie. Eu personal am considerat întotdeauna că medicul este consilierul în problemele de sănatăte”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Calomfirescu.

Printre lectorii care vor lua cuvântul în cadrul evenimentului se numără Dr. Lucia Sereș- președinte Asociația medicilor de medicină generală/medici de familie jud. Covasna , Dr. Soos Klara, Conf.Univ.Dr. Monica Tarcea, Conf. Univ.Dr. Edit Szekely, Psih. Adrian Calomfirescu.

Informații utile referitoare la diagnosticul și tratamentul cancerului de sân, despre utilizarea corectă a antibioticelor sau recuperarea sexualității după cancer sunt doar câteva dintre temele ce vor fi abordate în cadrul evenimentului.

La fel ca la fiecare ediție Practic MF, participanții la eveniment sunt încurajați să ia cuvântul în cadrul Tribunei Medicului de Familie, o secțiune ce facilitează dialogul între profesioniștii din domeniu și între colegi și în cadrul căreia pot fi expuse problematici ce țin de practica medicală. Fie că doresc să anunțe un eveniment sau vor să aducă în atenție un caz din practica de zi cu zi, medicii de familie prezenți la eveniment sunt așteptați la Tribuna Medicului de Familie. Cei interesați se pot înscrie la adresa dana.dumitru@houston.ro.

Înscrierile la ediția 26 Practic MF sunt deschise, iar până pe 19 mai taxele de participare sunt reduse!

Pentru detalii referitoare la înscrieri puteți accesa site-ul evenimentului www.practicmf.ro/inscriere , persoană de contact Andreea Acatrinei (mail: andreea.acatrainei@houston.ro. tel: 0756.030.353)

Programul științific se desfășoară după cum urmează: vineri, între orele 15.00 – 20.00 și sâmbătă, între orele 09.00 – 14.00.

