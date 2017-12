Sindicatul Medicilor Promedica sustine protestul medicilor de familie din Romania

Comunicatul Sindicatului Medicilor Promedica

In lumina si sub auspiciile Art. 22 (Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică), 30 (Libertatea de exprimare) si 34 (Dreptul la ocrotirea sănătăţii) ale Constitutiei Romaniei, in slujba propriilor misiuni, valori si obiective autoasumate si sub justitia constiintei de medici si cetateni romani, Sindicatul Medicilor Promedica Romania aduce la cunostinta opiniei publice sprijinul total si suportul fara echivoc pe care doctorii romani il ofera colegilor nostri medici de familie in actiunea lor de stabilizare, credibilizare si finantare corecta a unui segment important al medicinei publice romanesti. Consideram ca ignorarea cu buna stiinta sau abordarea amatoristica si adesea zeflemitoare a cantitatii si calitatii muncii depuse zilnic de catre medicii de familie in beneficiul direct al cetatenilor romani sunt condamnabile si trebuie sa inceteze ca si practici politice si administrative.

Cerem incetarea de urgenta a practicilor abuzive, de intimidare din partea functionarilor caselor de asigurari la adresa medicilor de familie si solicitam realism si pragmatism managerial din partea Ministerului Sanatatii in rezolvarea de facto, dincolo de cosmetica mesajului politic, a problematicii medicinei de familie romanesti.

Promedica se alatura astfel eforturilor publice ale Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF) si Federatiei Nationale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), fiind – de asemenea – in asentiment si cu pozitia Colegiului National al Medicilor din Romania.

Promedica isi indeamna membrii sa sustina si sa distribuie acest punct de vedere, fiecare in unitatea sanitara unde profeseaza, in randurile celorlalti medici de orice specialitate.

In cazul in care va fi nevoie, vor fi demarate si alte actiuni de sprijin, in perioada urmatoare.

Biroul Executiv al Sindicatului Medicilor Promedica