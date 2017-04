Sistemul medical românesc „poate fi” schimbat în bine, este concluzia specialiștilor reuniți la Conferința Națională „Optimizarea, Performanța și Calitatea în Sănătate”

Decidenții sunt interesați de provocările și de opiniile participanților la eveniment. univ. dr. Petru Armean, Consilier al Ministrului Sănătății, Emanuel Ungureanu, Vicepreședinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților și dr. Adrian Wiener, membru în Comisia de Sănătate din Senat au avut prezentări și apoi au participat la toate lucrările conferinței, pe parcursul celor două zile. Un semn bun față de alte autorități care vin, vorbesc și pleacă imediat după propria prezentare.

În deschiderea evenimentului, toți participanții au fost invitați să spună cine sunt și de ce au venit la eveniment. În unanimitate au spus că au venit să învețe. Un semn bun față de atitudinea de autosuficiență a celor care au uitat să asculte și să învețe și participă la conferințe doar pentru a se auzi vorbind sau pentru a-și impune opiniile.

Cei mai mulți dintre participanți au plecat de la conferință cu sentimentul că au cu cine colabora, au cu cine se sfătui și mai ales, au mai mult curaj în a spune lucrurilor pe nume. Un semn bun față de sentimentul păstrat după multe manifestări, de tipul „iar am discutat «discuții», iar nu se va schimba nimic”.

LANSARE EDITORIALĂ „Ghidul practic pentru managerii de unități sanitare și autoritățile locale, în domeniul proiectelor de investiție și nu numai! ” Autor Dipl.ing. Heinz Vajasdi, coautor Dr. Nona Delia Chiriac. Toți participanții la conferință au primit gratuit câte un exemplar.

Peste 100 de persoane, 22 de manageri de spitale, 20 de persoane din structura de management a spitalelor (directori medicali, directori financiar contabili, directori de îngrijiri medicale, responsabili calitate), 7 reprezentanți ai consiliilor județene, 27 medici de diferite specialități, consultanți pe diferite domenii (infrastructură, investiții, malpraxis, comunicare, securitate spitale, laborator, cogenerare, etc), un reprezentant CJAS, un farmacist, o echipă din partea sindicatului Promedica, o echipă din partea sindicatului Hipocrat și 4 reprezentanți ai unor companii farmaceutice au participat în perioada 24-26 martie 2017 la Conferința Națională „Optimizarea, Performanța și Calitatea în Sănătate”, ce a avut loc în Poiana Brașov. În total, la evenimentul organizat de compania de comunicare socio-medicală Houston Npa, au fost reprezentate 35 de spitale din România, publice și private, din 24 de județe.

Discuțiile au pornit de la declarația Ministrului Sănătății, Florian Bodog „Vom face un draft care va circula la toate spitalele județene, la toate consiliile județene și autoritățile locale care au spitale și care sunt interesate de acest subiect, în așa fel încât să culegem toate propunerile bune pe care să le materializăm în acest proiect de lege. Nu vrem să facem o lege care să nu fie aplicabilă. Vrem să facem o lege suplă care să ajute atât pacientul, cât și specialistul în domeniul Sănătății”.

Prof. dr. Petru Armean a explicat participanților faptul că va fi nevoie de timp (1, 2 ani în funcție de posibilitățile pe care le va avea echipa tehnică de lucru) pentru a avea o lege a sănătății complexă. În plus, legea depinde de sprijinul politic. „Este un proces de lungă durată, pe bază de analiză a sistemului actual. Există un proiect al Băncii Mondiale care analizează din punct de vedere al performanţei sau al deficienţelor 10 spitale din România şi pe baza unor evaluări preliminare vom găsi soluţiile pentru a adapta sistemul de sănătate la ceea ce este nevoie în viitor”, ne-a declarat consilierul Ministrului Sănătății.

Reprezentanții Comisiilor de Sănătate din Camera Deputaților și Senat, Emanuel Ungureanu și dr. Adrian Wiener și-au exprimat disponibilitatea de a discuta, de a aduna informații utile în vederea unei noi legi a sănătății și de a fi contactați direct. „Sunt avid de contacte umane, orice punte stabilită între cei care sunt familiarizaţi cu sistemul nu poate să aducă decât un plus. Această conferință este o oportunitate pentru mine ca să întâlnesc oameni diverşi care au fiecare la randul lor câte un rol de jucat în spitale, în instituţiile lor. Am întâlnit oameni fascinanţi, oameni de la care pot să învăţ multe lucruri şi felicit iniţiatorii, cu siguranţă voi fi prezent şi la următoarele ediţii”, a afirmat Dr. Wiener. Senatorul a făcut în data de 23 martie 2017 o propunere legislativă privind conținutul de acizi grași trans-nesaturați în produsele alimentare destinate consumului uman, pornind de la faptul ca in România principalul risc de boală este cel alimentar.

Despre importanța discuțiilor față în față între factorii de decizie și cei care lucrează/fac parte din sistem, în cadrul Conferinței de la Poiana Brașov, Emanuel Ungureanu a afirmat „Eu sunt la o primă întâlnire de acest gen, nu îmi vine să spun din cariera de politician, e prima întâlnire cu oameni din sistemul sanitar. Impresia este una foarte bună şi în ceea ce priveşte organizarea, adică au fost aduse persoane cu personalitate care spun lucruri, nu se feresc să le spună şi am învăţat foarte multe lucruri despre sistemul sanitar despre care nu ştiam aproape nimic până astăzi”.

Despre modul în care se definesc, cuantifică și realizează indicatorii în spitale, despre impactul medicinei preventive făcute de medicii de familie asupra sistemului și despre felul în care se fac raportările pe baza cărora ar trebui să se facă analize și să se ia decizii au vorbit dr. Horea Sorin Timiș (calitatespitale.ro) și dr. Adrian Grom, medic de familie.

Importanța analizei cost-beneficiu a fost accentuată de Dr. Sorin Marian Paveliu, care a evidențiat diferența dintre perspectiva societală și cea a managerului de spital. Participanții au primit de la dr. Paveliu informații referitor la HTA ( Health Technology Assessment), adică „evaluarea sistematică a proprietăților, efectelor și/sau impactului tehnologiei de sănătate. Este un proces multidisciplinar realizat pentru a evalua problemele sociale, economice, organizatorice și etice ale unei intervenții de sănătate sau a unei tehnologii de sănătate. Scopul principal al efectuării unei evaluări este de a informa pe cei care iau o decizie de politică sanitară”.

În cadrul unui interviu realizat de organizatori, la întrebarea “Care sunt primii pași care ar trebui făcuți în așa fel încât să avem și în România management de caz?”, dr. Paveliu a răspuns : „Din păcate lucrurile astea nu sunt bine legiferate, în sensul că acolo unde managerii au înţeles aşa ceva au reuşit să îşi acopere personalul cu echipe interdisciplinare. La noi în schimb cu excepţia centrelor universitare care oricum sunt suprasaturate de personal, în spitalele care nu sunt în astfel de centre deficitul de personal e din ce în ce mai evident inclusiv în zone care pun în pericol buna funcţionare a spitalelor sau minima funcţionare a spitalelor”.

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Bogdan Pușcaș a avut la rândul său o intervenție extrem de deschisă către dialog și către îmbunătățirea comunicării între ANAP și partenerii de dialog din sistemul medical.

În ceea ce privește monitorizarea efectelor adverse/santinela/”near-miss”, Marian Markidanu a amintit participanților faptul că „datele de la toate unitățile sanitare sunt centralizate anonimizat la sfârșitul fiecărei luni de către A.N.M.C.S. și publicate în prima decadă a lunii următoare pe site-ul A.N.M.C.S. la rubrica „ Pentru profesioniști” ( rubrică accesată prin folosirea unor coduri individuale de acces).

Bogdan Pană, președinte al Asociației de Sănătate Publică și Management Sanitar a supus atenției participanților un nou model, care presupune finanțarea privată a unui furnizor public de servicii medicale, pornind de la faptul că acest model există în EU, este folosit în special pentru servicii suplimentare și complementare, presupune co-plată directă sau decontare cu asiguratori private și este prevăzut și în legea 95. Conform modelului, spitalul public ar avea un sistem de organizare și taxare pentru pacienții care vor condiții superioare și un anumit medic, ar putea converti un număr de paturi în paturi cu confort sporit, medicii din spitalele publice ar avea voie să lucreze după program tot în spitalul public, fiind plătiți diferit.

Manageri de spitale care au demonstrat că se poate și-au spus poveștile de succes

Cei prezenți la eveniment au aflat de la dr. Carmen Florentina Marcu modul în care a fost creat un compartiment de paliație într-un spital public, cum funcționează și cum se realizează decontarea.

Referitor la ce își dorește de la o nouă lege a sănătății, unul dintre cei mai admirați manageri de spital din România, Dr. Sorina Pintea a declarat : „Aş putea să punctez: ar fi nevoie de o finanţare diferenţiată, teritorializarea unor anumite servicii medicale, înfiinţarea unor anumite centre de excelenţă care să funcţioneze pe lângă spitalele publice astfel încât să poată prelua din zona de urgenţă şi din zona privată tot ce trebuie făcut pentru pacienţi”.

Cu o modestie specifică celor care indiferent de cât de multe au realizat, privesc înapoi și se întreabă dacă ar fi putut face mai mult, Dr. Carmen Orban, manager Institut Fundeni a prezentat schimbările făcute în spital de când este manager și rezultatele obținute. Tot în secțiunea „oameni care au demonstrat că se poate” au avut intervenții Dr. Bogdan Andreescu, Conf. dr. Laurențiu Belușica și Adrian Cotîrleț.

Interviurile cu lectorii prezenți la conferință și cu o parte din participanți vor fi postate în luna aprilie pe site-ul conferinței, optimizareinsanatate.ro.

„Consider atinse principalele obiective ale conferinței, respectiv abordarea fiecărei teme privind către viitor– pornind de la ce s-a făcut bine, stabilind colaborări între cei care au demonstrat că se poate face și cei care doresc să facă, orientarea către soluții viabile – prin realizarea de “echipe” cu autoritățile publice naționale și locale, cu factorii de decizie din Ministerul Sănătății și cei care pot face legi noi și bune și mai ales, trecerea la un stil de comunicare interpersonală mult mai direct și mai onest. Dacă vom avea cât mai mulți curajul de a spune lucrurilor pe nume, dacă vom recunoaște ce nu merge bine și din ce cauză, sunt convinsă că lucrurile se vor schimba în bine”, a declarat Dr. Maria Mihaela Szerac, CEO Houston Npa.

Următoarea Conferință Națională „Optimizarea, Performanța și Calitatea în Sănătate” va fi organizată de Houston Npa în perioada 13-15 octombrie 2017, în Poiana Brașov. Pentru informații suplimentare: Cristina Solca, 0721 469 676 / 0733 076 381, cristina.solca@houston.ro.