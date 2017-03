Spitalul de cardiologie Clinicco implineste 8 ani de activitate medicala

Peste 15.000 de pacienti externati, 20.000 de consultatii, 1400 de operatii pe cord deschis, peste 12.000 de coronarografii, 4000 implanturi de stent, peste 1700 de dispozitive implantabile: acesta este bilantul a 8 ani de activitate medicala privata la Brasov a Spitalului de Cardiologie Clinicco. Anul acesta, policlinica a adaugat noi specialitati, complementare cardiologiei, astfel ca pacientii nostri pot beneficia de consultatii de diabet si boli de nutritie, endocrinologie, neurologie, dar si psihoterapie.

Spitalul de Cardiologie Clinicco aniverseaza 8 ani de activitate medicala. In 2009, am fost primul centru privat de cardiologie din tara. 8 ani mai tarziu, Spitalul de Cardiologie Clinicco Brasov continua sa fie singurul centru din regiune care opereaza pe cord deschis si singurul centru abilitat care trateaza pacientii cu tulburari de ritm si de conducere cu ajutorul dispozitivelor implantabile. In cei opt ani de activitate, echipa medicala a Spitalului de Cardiologie Brasov a fost intotdeauna orientata catre achizitionarea si punerea la dispozitia pacientilor a celor mai noi tehnologii medicale. Anul acesta, in premiera la Brasov, procedurilor deja existente am adaugat-o pe cea de rotablatie.

Adrian Teciu, manager Clinicco Brasov : „Consideram 2016 un nou inceput. Speram sa constituim o baza solida din anul trecut si sa ne putem dezvolta activitatea in 2017. Directiile de dezvoltare, pe scurt, sunt cresterea ambulatoriului prin adaugarea a noi specialitati si totodata diversificarea activitatii de spital. In putine cuvinte consolidarea Cardiologiei si adaugarea de noi directii medicale. Pacientul are nevoi si inainte de a ajunge in spital, dar si dupa ce a parasit unitatea medicala. Spitalul de cardiologie Clinicco este orientat spre a acoperi aceste necesitati. Impreuna cu alti parteneri initiem programe de preventie, ne vom dezvolta si in zona de imagistica, dar foarte important este ca deja asiguram pacientilor partea de recuperare medicala. ”

Îngrijire prompta si tratament corespunzator nevoilor fiecarui pacient, interventii eficace si competente, garda permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, program profesional postoperator, supervizat medical, individualizat, care are rolul de a ajuta pacientii sa isi revina dupa o spitalizare in urma unei interventii – asta primesc pacientii Clinicco de 8 ani. De 8 ani, Spitalul de Cardiologie Clinicco se afla la Brasov pentru pacientii cardiaci din regiune pentru a le oferi siguranta si stabilitate. Continuam sa facem ceea ce stim mai bine: medicina de calitate!