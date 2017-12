Starea de bine a tinerei generatii, astazi pentru viitor

Pornind de la raportul UNICEF publicat in aprilie 2013, potrivit caruia Romania se afla pe ultimul loc din Europa in ceea ce priveste starea de bine a tinerilor1, Fundatia PRAIS a initiat la inceputul acestui an un nou proiect national „Suntem tanara generatie!”. Principalele sale obiective sunt promovarea si sustinerea starii de bine, asociata importantei cunoasterii prin educatie, a respectului de sine si a celor din jur, a bunelor relatii, increderii, responsabilitatii, tolerantei, stilului de viata echlibrat, valorizand talentele tinerilor, diversitatea lor si militand pentru incluziunea sociala a categoriilor vulnerabile din randul acestora.

Proiectul se deruleaza in 20 orase, 3 comune si 1 sat din Romania: Bucuresti, Ploiesti, Iasi, Timisoara, Cluj – Napoca, Roman, Brasov, Codlea, Fagaras, Predeal, Rasnov, Rupea, Sacele, Victoria, Zarnesti, Bran, Harlau, Targu Frumos, Podu Iloaiei, Pascani, Feldioara, Prejmer, Miroslava si Raducareni, adresandu-se celor peste 50.000 de elevi din clasele a IX-a – a XII-a si celor 3.000 de cadre didactice, din 245 de licee.

Raportul “Factorii sociali determinanti ai sanatatii si starii de bine a tinerilor”, publicat de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii – OMS, arata ca nivelul de satisfactie in viata scade odata cu varsta si ca este mai accentuat printre tinerii care provin din familii defavorizate. Inegalitatile asociate varstei si sexului arata ca raspunsul la factorii de stres din mediul scolar este mai ridicat in randul tinerilor cu varste in jur de 15 ani si cu o rata mai mare in randul fetelor.

“Starea de bine fizica si mentala reprezinta elementul important care sta la baza evolutiei si dezvoltarii personale a adolescentilor si contribuie la mentinerea unei atitudini pozitive, deschise catre nou, la constientizarea importantei studiului, a cunoasterii, precum si la asumarea valorilor morale, a respectului de sine si fata de ceilalti. Acest nou proiect educational aduce in prim plan o tematica de larg interes”, declara Silvia Bucur, Presedintele Fundatiei PRAIS.

La nivel national, proiectul a angrenat elevii in activitati menite a le stimula creativitatea, talentul, lucrul in echipa si bunele relatii. Cele trei concursuri, #B

estFlashmob2017, Am talent! si Quiz, au mobilizat peste 6.000 de elevi si 445 de cadre didactice din peste 100 de licee. In Bucuresti, au fost inscrise 37 Flash mob-uri din 35 de licee, cu 826 participanti – elevi si profesori, iar concursul Am talent! a strans 30 de activitati de la 8 licee . Principalul canal de informare si de activare online al comunitatii de tineri este reprezentat de platforma integrata cu canalele de social media Facebook @suntemtanarageneratie si YouTube, alaturi de portalul www.tanarageneratie.ro.

Conferinta din Bucuresti face parte din seria de evenimente itinerante, ce au reunit pana acum peste 700 de liceeni, profesori si lideri de opinie. Bazat pe

storytelling, evenimentul a reunit vorbitori de marca: psihologi, sportivi olimpici, profesori, actori care au relatat experiente de viata – adevarate modele pentru tineri.

Dezvoltarea acestui program este posibila datorita grantului oferit de Fundatia Coca-Cola in cadrul selectiei de proiecte, pe care o face anual, la nivel international.

Lista celor mai active licee din cadrul proiectului – premiate de catre Fundatia PRAIS:

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”; Liceul Teoretic „Decebal”; Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”; Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”; Liceul Teologic Baptist ,,Logos”; Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”; Colegiul Economic Hermes; Liceul Teoretic “Dante Aligheri”; Colegiul German “Goethe”; Colegiul National „Gheorghe Sincai”; Colegiul Economic „A. D. Xenopol”; Liceul Teoretic „Marin Preda”; Colegiul National „Mihai Eminescu”; Liceul Teoretic „Ion Barbu” si Liceul Tehnologic „D. Hurmuzescu”.