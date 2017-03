Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a afirmat vineri că este decis să asigure necesarul de vaccinuri, fiind dispus să-și asume achiziții în procedură de urgență de fiecare dată când va fi cazul.

“Să știți că este foarte greu din poziția de ministru să-ți asumi să faci o procedură de urgență pentru un vaccin care costă foarte mulți bani, dar îmi asum acest lucru deoarece pentru mine este foarte important să aibă copiii vaccinuri. Deci îmi asum absolut orice, pentru că eu știu că (…) nu o să fiu acuzat de abuz în serviciu pentru așa ceva. (…) Deci să fie foarte clar, sunt determinat complet să aduc vaccinuri în România. Voi pune în transparență legea vaccinării, probabil săptămâna viitoare (…), după care legea va intra în Guvern pentru o primă lectură și va fi trimis în Parlament pentru dezbatere. În paralel cu dezbaterea pe legea vaccinării, mă voi asigura că aceste vaccinuri intră în țară”, a declarat Bodog la Pitești, în cadrul unei conferințe de presă.

Ministrul a prezentat, totodată, stadiul în care se află achiziția și distribuirea în teritoriu a mai multor tipuri de vaccinuri.

“Hexavalentul va intra în țară la sfârșitul lunii martie (…) și chiar dacă am avut o procedură de negociere de urgență, am obținut prețul care a fost obținut la licitație (…). Pentru tetravalent, prima tranșă de vaccin a plecat deja în țară și am semnale că a ajuns la medicii de familie. (…) În ceea ce privește vaccinul ROR, mi-au fost semnalate situații în țară în care unele județe au rămas fără stoc. Am dispus redistribuirea dozelor de vaccin din județele în care a fost un stoc supranumerar, astfel că avem asigurată cantitatea pentru o perioadă de până la patru luni”, a precizat Florian Bodog.

În opinia sa, principala problemă care a rămas de rezolvat în acest moment este cea a vaccinului pentru hepatita B.

“Problema care ne-a rămas pe cap la momentul de față, care este cea mai gravă, este problema vaccinului pentru hepatită B pentru copii. Acest vaccin din păcate nu mai există pe stoc, producătorul are probleme legate de linia de producție (…) și atunci am activat un plan european de alertă, care în mod normal nu se activează pentru vaccin, am primit răspunsul din Norvegia că au 10.000 de doze disponibile și specialiștii noștri sunt în contact direct cu cei din Norvegia, să vadă dacă acest vaccin este bun pentru copiii noștri, dacă poate fi administrat. (…) Pentru mie, securitatea pacientului este foarte importantă și vă asigur că în acest sens fac toate demersurile”, a mai spus ministrul Sănătății.

Florian Bodog s-a aflat timp de două zile în județul Argeș, unde a vizitat Spitalul Județean de Urgență din Pitești și șantierul noului spital din Mioveni, purtând totodată discuții cu reprezentanți ai administrațiilor locale.

Sursa: AGERPRES