Sunt peste 600 de comunităţi fără medic de familie

Preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC), Radu Gănescu, a atras miercuri atenţia că în România peste 600 de comunităţi nu beneficiază de medicină de familie.

“Avem zone unde nu sunt medici specialişti. Avem mulţi pacienţi care încă nu au acces la anumite linii terapeutice, cu toate că în UE există aceste terapii. Avem încă pacienţi care trebuie să parcurgă 60 – 80 de kilometri pentru a ajunge la un medic, avem peste 600 de comunităţi fără medicină de familie”, a spus reprezentantul COPAC, cu ocazia unei dezbateri.

La rândul său, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România, Marinela Debu, a afirmat că România are peste 12.000 de pacienţi cu hepatită C care au fost trataţi cu terapii inovatoare.

”Spunem că este un pas înainte. Aceşti paşi trebuie continuaţi şi trebuie să învăţăm din lecţiile trecutului. Dacă este să vorbim despre hepatita C mai avem o lună şi un pic până când contractele cost-volum-rezultat se vor încheia şi speranţa mea este să nu avem din nou 7 luni de discontinuitate, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, când din noiembrie până la începutul lunii mai a existat discontinuitate. (…) Cred că trebuie să dăm medicului posibilitatea de a prescrie pentru toţi pacienţii să aibă de unde alege molecule şi să nu îşi pună problema că are chiar şi un singur pacient căruia nu poate să îi dea tratamentul. (…) Fac apel la autorităţi aici, mai ales către reprezentanţii CNAS, să ţină cont de părerile venite din partea celor două societăţi profesionale, care ambele au propus să se trateze de la F1 (n.r. – fibroză grad 1). Deci trebuie să trecem la următorul nivel în ceea ce priveşte hepatita C. Trebuie să punem accent pe problemele care există pe hepatita B, pe vaccinare şi pe hepatita A”, a spus Debu.

