Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat marți, la Bistrița, că sistemul medical este depășit în ceea ce privește capacitatea de a prelua pacienții care au suferit arsuri, dar se fac demersuri pentru a dota cu aparatura necesară unități de specialitate din Iași și Timișoara.

“Situația reală în momentul de față este că suntem depășiți în ceea ce privește capacitatea de a prelua pacienții arși. În foarte multe centre, în spitale județene de fapt, capacitatea este extrem de redusă. Ce am făcut eu de când sunt în minister pentru acest lucru: am demarat procedura de achiziție pentru a dota centrul de la Iași. Centrul de la Iași este funcțional, doar că nu au aparatură. Bine, este și o chestiune de management local, ei ar putea să utilizeze aparatura deja existentă, dar, mă rog, cum se obișnuiește, încearcă să îmi forțeze mie mâna. Eu mă grăbesc cât pot de repede, comisiile lucrează și se vor achiziționa pe Banca Mondială toate echipamentele pentru Centrul de arși de la Iași. În același timp, la Timișoara există două sau trei boxe de arși, care nu sunt dotate, însă tot pe acest program al Băncii Mondiale am obținut acordul să finanțăm total dotarea celor două sau trei boxe, iar în paralel am dat drumul la procedura pentru a face studiile de fezabilitate și pentru a face centre de arși”, a spus Bodog.

În ceea ce privește pacientul de 71 de ani rănit vineri într-o explozie produsă în Botoșani, ministrul Florian Bodog a spus ca acesta a fost transferat în cursul dimineții de marți la Spitalul “Bagdasar Arseni” din București, după ce anterior fusese transferat la Iași.

Ministrul Sănătății a reiterat opinia sa potrivit căreia fostul guvern tehnocrat “nu a făcut nimic pentru arși”.

“Cu toate că deranjez pe foarte multă lume când spun, am avut un guvern care a venit pe arși și care nu a făcut nimic pentru arși. Și nu este declarație politică, se poate verifica. Eu am toată determinarea, sunt chirurg plastician, știu ce înseamnă arsură, cu subiect și predicat, am îngrijit arsuri”, a afirmat Bodog.

