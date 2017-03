Suntem pe cale de a ridica condiționalitățile ex-ante pe Sănătate

Condiționalitățile ex-ante pe Sănătate sunt pe cale să fie ridicate, a declarat joi, într-o conferință de presă, comisarul european pentru Politici regionale, Corina Crețu, după întâlnirea cu ministrul Florian Bodog.

“Practic am vorbit de condiționalitățile ex-ante. Ieri am fost puțin mai drastică și mai dură în sensul că am spus că este o condiționalitate în pericol. Am aflat și de la serviciile mele și de la minister că au fost trimise documentele care sunt acum spre examinare și suntem pe cale de a ridica condiționalitățile ex-ante legate de Sănătate. Deci, am primit o versiune a unei foi de parcurs, o hartă a nevoilor sanitare, dar, sigur, urmează acum consultările inter-servicii. În orice caz, pașii cei mai importanți au fost făcuți și, practic, pentru noi, condiționalitatea pe Sănătate nu mai este o condiționalitate de mare risc”, a afirmat comisarul european, care se află într-o vizită la București.

Corina Crețu a amintit că, prin Programul Operațional Regional, România are alocate deja 400 de milioane de euro pentru Sănătate, din această sumă 150 de milioane fiind antamate pentru construcția a trei spitale regionale.

“Avem o parte deja alocată, potrivit Programului Operațional Regional, o importantă sumă de bani — aproape 400 de milioane de euro disponibilă pentru sectorul Sănătății în România și din punctul nostru de vedere acești bani trebuie utilizați în timp util și într-un mod cât mai eficient. Din această sumă, 150 de milioane sunt deja antamate pentru cele trei spitale regionale. Sunt bucuroasă că s-au stabilit deja locațiile pentru cele trei spitale regionale la Iași, Cluj și Craiova. Am salutat faptul că vom avea garanția unor proiecte și studii de fezabilitate de calitate din partea BEI, după care vor urma licitațiile și sperăm noi ca undeva în anul 2018 să înceapă construcția propriu-zisă”, a afirmat Crețu.

Ea a spus că mai sunt la dispoziție bani pentru renovări și reamenajări de unități medicale.

“Am aflat, de asemenea, că printre cele 280 de unități sanitare pentru care mai există bani la dispoziție, pentru că așa cum spuneam 150 de milioane sunt antamați pentru cele trei spitale regionale, restul banilor sunt pentru renovări și reamenajări pentru 280 de unități. S-a vorbit de 42 de spitale județene pentru a fi reabilitate și extinse. De asemenea, din punctul meu de vedere, mă interesează să îi ajutăm pe cei săraci, pe cei dezavantajați, pe cei aflați în zonele rurale să aibă acces direct la servicii de sănătate de calitate. Din acest punct de vedere, vom analiza harta nevoilor sociale să vedem unde, cum, cât vom investi în perioada următoare”, a explicat comisarul european.

Sursa: AGERPRES