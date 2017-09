Temeri legate de rinoplastie

Cu totii stim ca forma nasului este esentiala pentru armonia fetei. Ne dorim un chip frumos asociat unui trup pe masura si gata, viata devine din ce in ce mai interesanta. Chirurgii plasticieni stiu ce-si doresc pacientii si cum pot aduce la realitate fiecare vis al lor. Doar ca aici intervine elementul cheie si anume ce ne sta bine, ce putem obtine in functie de ceea ce ne-a oferit natura versus ceea ce ne dorim!

Dr. Emanuel Albu, Medic Primar în Chirugie Plastica, Estetica si Microchirurgie Reconstructiva, Doctor in Stiinte Medicale, spune ca rinoplastia este solutia cea mai buna pentru cei care sunt nemultumiti de forma nasului. Ea imbunatateste aspectul si proportiile nasului, de la baza prea lata, la cocoasa, varf si nari, in functie de nevoi.

Cine poate accede la interventia de remodelare a nasului? Ei bine oricine are peste 18 ani, este sanatos fizic si psihic si cel mai important, are motive intemeiate pentru care isi doreste interventia.

Trecand de etapele de inceput, una dintre temerile pacientilor se refera la ideea ca pot ajunge in final sa regrete pasul pentru ca forma nu este ca a celui din reviste, pe care si-l doreau cu ardoare. Este esential ca pacientul sa discute cu medicul deschis in cadrul consultatiei, sa-si exprime nevoile si cum vede rezultatul final. Intrucat sunt factori multipli de care acesta din urma depinde, de la fizionomie, la modul in care fiecare vede frumusetea. Dr. Emanuel Albu spune ca:

„De multe ori vin pacienti cu pozele unor vedete de la noi sau de la Hollywood si imi cer sa le fac un nas exact la fel. Din pacate lucrurile nu stau asa. Mai mult ca sigur forma fetei si trasaturile pot sa contravina cu nasul ideal cerut de pacient. De ce? Pentru ca osatura nu permite sau poate explicatia cea mai simpla, natura ne-a dat diferiti pe lume. Ce-mi sta mie bine, poate nu-ti sta si tie. Insa e un punct de pornire si de aici ajungem la un consens. La varianta ideala intre ceea ce ne permite fizionomia si ceea ce ii va sta pacientului cel mai bine, cat mai aproape de ceea ce a visat. Un medic plastician bun va reusi sa ajunga la un numitor comun daca, pe langa experienta chirurgicala, este si un bun psiholog.”

O alta temere importanta atunci cand cineva se decide sa faca aceasta operatie este intotdeauna legata de durere. De ce pacientii Dr. Albu nu au aceasta problema?

„Frica asociata cu operatia de remodelare a nasului (rinoplastia) are de-a face, pentru multi pacienti, cu severitatea vanatailor care apar dupa operatie. Internetul abunda de poze postoperatorii ale unor pacienti cu rinoplastii, prezentand tot spectrul de afectari ale zonelor din jurul ochilor, de la ingalbenirea usoara pana la invinetirea completa, iar acest lucru poate fi descurajant pentru cineva care are in vedere aceasta interventie chirurgicala si doreste o revenire rapida la viata sociala si la activitatea profesionala. Umflarea si invinetirea zonelor periorbitale fac parte din procesul normal de recuperare post-rinoplastie si desi, in functie de varsta, tipul de ten si de gradul de fragilitate vasculara fiecare pacient(a) poate avea o predispozitie mai mica sau mai mare la invinetire, aceasta apare predominant in relatie cu tipul si maniera in care sunt efectuate osteotomiile nazale. Racirea tesuturilor, infiltrarea zonelor tratate si mai ales utilizarea unor dalti foarte inguste, de 2 mm, reduc semnificativ numarul de vase capilare sectionate in timpul acestor manevre si astfel scad edemul si invinetirea postoperatorie. In general pacientii isi pot relua viata sociala dupa 7 zile si cea profesională după 2 saptamani.”

In concluzie, eliminati temerile, fiti sinceri cu medicul vostru si nu uitati, sunteti unici, de aceea un chip frumos va fi intotdeuna diferit de cel al semenilor nostri! Aveti incredere in voi si in medicul ales pentru aceasta calatorie delicata!

Despre Dr. Emanuel Albu:

Emanuel Albu este Medic Primar în Chirugie Plastică, Estetică şi Microchirurgie Reconstructivă și Doctor în Științe Medicale.

Dr. Albu a absolvit în 1996 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, ocupând la Concursul Național de Rezidențiat, din februarie 1997, a treia poziție de Chirurgie Plastică din 8 scoase la concurs, în acel an. A devenit medic specialist în 2002 și medic primar în 2008.

Dr. Albu este membru al Clinicii de Chirurgie Plastică a Spitalului Universitar de Urgență București, de la înființarea ei, în 1998. Începând din anul 2000, a devenit treptat responsabil cu reconstrucția părților moi în afecțiunile traumatice și oncologice ale extremităților, bucurându-se de sprijinul și aprecierea Domnilor Prof. Dr. Mihai Nicolescu, Prof. Dr. Dumitru Stănculescu, Prof. Dr. Radu Rădulescu și Prof. Dr. Cătălin Cârstoiu. Această muncă a stat la baza tezei de doctorat încheiată în 2010.

În aprilie 2014, Emanuel Albu a avut privilegiul de a deveni bursier al Fundației Minerval condusă de Domnul Dr. George Șerban, fiind acceptat ca “visiting phisician” la Division of Plastic Surgery, Penn Medicine, University of Pennsylvania, Hospital of the University of Pennsylvania, Perelman Center For Advanced Medicine, Pennsylvania Hospital și Penn Presbyterian Medical Center în Philadelphia.

În octombrie 2014, Dr. Albu a publicat la Editura Universitară „Carol Davila” monografia Reconstrucția Părților Moi ale Extremității Inferioare. Dintre domeniile de cercetare ale ultimilor 10 ani fac parte drenajul lambourilor veno-neuro-cutanate, reperfuzia grefelor compozite și utilizarea terapiei cu presiune negativă continuă în chirurgia acută și electivă a părților moi.

Dr. Albu a fost coordonatorul “Subprogramului de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare” la nivelul Spitalului Universitar de Urgență București.