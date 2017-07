Testul care te ajuta sa previi si sa tratezi cancerul si alte boli cronice

Dieta adecvata fiecarei persoane poate preveni in proportie de 25% aparitia unor cancere

Unul dintre cele mai revolutionare teste nutrigenetice si de screening, care determina atat necesarul de nutrienti specific fiecarui individ, cat si riscul de a suferi de boli cauzate de defecte genetice, creat de cercetatorii companiei Advanced Nutrigenomics, in colaborare cu prestigioasa Universitate Duke si Compania Thermo Fisher din Statele Unite ale Americii, este disponibil acum si in Romania. Cu ajutorul acestui test nutrigenetic si prin aplicarea unei diete personalizate se pot reduce din timp riscurile de a suferi de afectiuni precum diabetul zaharat de tip II, bolile de inima si chiar anumite tipuri de cancer.

Ca strategie, totul incepe cu testarea nutrigenetica, care costa intre 2.700 si 3.100 de lei (600 – 680 de euro), in functie de complexitate, si care se efectueaza prin testarea ADN-ului obtinut din saliva unei persoane. Testul care se realizeaza in Statele Unite ale Americii este disponibil acum in Romania prin Smart EpiGenetX , sub licenta Advanced Nutrigenomics , fondata de Prof. Dr. Mihai Niculescu (foto sus), profesor si cercetator cu peste 17 ani de experienta universitara in domeniul nutritiei si nutrigeneticii in SUA si in Romania.

“Nutrigenetica este de fapt stiinta care analizeaza interactiunea dintre structura genetica si nutrienti. Studiile efectuate in domeniul nutrigeneticii au aratat ca nutritia personalizata este absolut necesara in diversele stadii ale interventiei oncologice, de la preventie la tratament si post-tratament. Nutritia nu trebuie sub nicio forma sa inlocuiasca in vreun fel tratamentul oncologic, ci ajuta in mod esential la imbunatatirea efectelor tratamentelor alopate deja cunoscute, avand rolul de a le sustine si de a le completa, contribuind astfel la imbunatatirea calitatii si duratei vietii pacientului. Pe de alta parte, o nutritie inadecvata poate fi un factor extrem de important in initierea unor forme de cancer”, a declarat Prof. Dr. Mihai Niculescu.

Daca in acest moment se estimeaza ca obezitatea influenteaza in proportie de aproximativ 20% riscul aparitiei cancerului, o nutritie inadecvata cauzeaza in proportie de aproximativ 25% aparitia acestei boli. Un exemplu este faptul ca jumatate dintre cancerele colorectale, potrivit American Institute for Cancer Research (AICR) SUA, pot fi prevenite doar prin alimentatie si prin stil de viata sanatoase.

Nutritia de precizie este similara cu medicina de precizie si are roluri diferite in preventia, tratamentul si in perioada de post-tratament al cancerului.

Acest test personalizat foloseste cele mai noi cunostinte din domeniul nutrigeneticii si indica, pentru fiecare persoana, cantitatile optime de nutrienti necesare pentru mentinerea unui stil de viata sanatos si pentru diminuarea riscurilor unor boli care pot fi declansate de o alimentatie inadecvata. Algoritmii folositi se bazeaza pe cateva sute de studii clinice efectuate in cadrul populatiei de origine europeana.

“Aceste studii furnizeaza informatii cu privire la modul in care anumite variatii genetice mostenite (modificari in secventa ADN-ului) informeaza specialistii in nutritie asupra recomandarii aportului zilnic de nutrienti esentiali, micronutrienti in special, necesari pentru mentinerea echilibrelor metabolice si deci a starii de sanatate optime pentru fiecare individ in parte. Abordarea interpretarii nutrigenomice este utilizata pentru recomandarea unei diete personalizate, diversificate pe baza continutului in nutrienti al alimentelor. La fel de importanta este si interpretarea testelor intr-un registru modern al stiintelor ereditare, al epigeneticii: acesta se refera la posibilitatea de a ne modula metabolismul si riscul de imbolnavire printr-o nutritie adecvata informatiilor nutrigenetice”, a completat Prof. Dr. Natalia Cucu, fondatoarea Asociatiei de Epigenetica si Metabolomica din Romania, initiatoarea cursului de Epigenetica din cadrul Facultatii de Biologie a Universitatii din Bucuresti si fondatoarea Smart EpiGenetX .