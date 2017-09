Top 7 remedii naturiste pentru escare

O escara este o rana deschisa pe piele care este comuna in randul persoanelor imobilizate la pat pentru perioade lungi de timp. Una din principalele cauze pentru aparitia escarelor este presiunea si frictiunea asupra pielii. Acest lucru se intampla in urma sederii indelungate sau datorita hainelor umede.

Factorii principali care determina aparitia escarelor sunt: varsta inaintata, atrofierea muschilor, diabetul, malnutritia, dezhidratarea, pielea uscata si fumatul in exces.

Simptome comune ale escarelor: decolorarea pielii, mancarime, iritatia si leziuni pe piele.

Consecintele neglijarii escarelor sunt grave. Acestea se pot transforma in rani adanci, susceptibile la infectie.

Desigur, cea mai simpla metoda de a scadea riscul aparitiei escarelor este sa nu stai in aceeasi pozitie pentru perioade indelungate de timp. Inlocuirea saltelei normale cu o saltea antiescare este o alta metoda eficienta de a preveni escarele.

In acest articol, insa, vom explora metode naturiste pentru scaderea riscului aparitiei escarelor, precum si tratarea in faza incipienta a acestora.

1. Apa sarata

Pentru accelerarea procesului de vindecare a escarelor, incercati sa curatati zonele afectate cu apa sarata. Escarele necuratate cum trebuie sunt susceptibile la inflamatie si infectie iar apa sarata usuca zona afectata si inlatura pielea moarta.

2. Pudra de turmeric

Turmericul accelereaza procesul de vindecare a escarelor. Are proprietati anti-inflamatorii, antiseptice si antioxidante care ajuta la inlaturarea infectiei si diminuarea senzatiilor neplacute.

3. Mierea de albine

Mierea de albine are proprietati anti-septice si poate calma durerea in cazul escarelor minore. Ajuta la tratarea mancarimilor, accelereaza procesul de vindecare si reduce riscul infectiei.

4. Aloe Vera

Aloe vera poate fi folosit pentru a stopa agravarea infectiilor generate de escare. Frunza, pudra sau crema de aloe vera accelereaza vindecarea prin hidratarea zonei afectate.

5. Ulei de nuca de cocos

Fiind bogat in continutul de acizi grasi, uleiul de nuca de cocos este sanatos pentru piele indiferent daca o persoana sufera de escare sau nu. Uleiul de nuca de cocos creste circulatia sangvina iar acest fapt scade riscul aparitiei escarelor.

6. Vitamina C

Avand in vedere faptul ca vitamina C este esentiala pentru sanatatea pielii, aceasta este recomandata si pentru cei care sufera de escare. De asemenea, vitamina C este un antioxidant si un anti-inflamator puternic care ajuta la vindecarea rapida a pielii afectate.

7. Zincul

Zincul este un mineral important care alimenteaza sistemul imunitar si ajuta la vindecarea tesuturilor. Este esential pentru cresterea si multiplicarea celulelor. De asemenea, infectiile si deteriorarile care apar datorita escarelor pot fi prevenite prin a lua suplimente ce contin zinc. Puteti folosi si unguent cu zinc pentru a spori eficienta acestui mineral.

Sfaturi aditionale:

Spuneti unei persoane apropiate sa fie atent dupa semne incipiente ale aparitiei escarelor;

Pastrati pielea curata in toate momentele ale zilei;

Chiar daca o persoana este imobilizata la pat, exercitiul fizic este recomandat si poate scadea considerabil riscul aparitiei escarelor;

Evitati hainele stramte;

Folositi produse antiescare (perne sau saltele);

Mancarea sa fie bogata in proteine pentru a ajuta la intarirea muschilor;

Hidratarea nu trebuie neglijata, intrucat dezhidratarea duce la uscarea pielii.