Unele farmacii din ţară eliberează pastile de Algocalmin fără reţetă

Mai multe farmacii din țară au eliberat, în perioada 20 februarie – 3 martie 2014, comprimate filmate/pastile Algocalmin, în absența unei rețete de la medic deși, potrivit unei hotărâri a Agenției Naționale a Medicamentului, acest medicament trebuie eliberat pe bază de prescripție medicală, reiese dintr-o cercetare de piață realizată de Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APCR) și remisă miercuri AGERPRES.

‘Potrivit cercetării de piață, farmaciștii din mai multe farmacii, unele independente, altele făcând parte din rețele de farmacii, au eliberat fără rețetă între 2 și 20 de comprimate filmate/pastile de Algocalmin, în perioada 20 februarie — 3 martie. Este vorba de SC S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A, Catena Hygeia SRL, SC Sensiblu SRL, SC Medimfarm SRL, Farmaplant SRL, SC Iris Pharm SRL, SC Help Farm Plus SRL (Catena), Helen Farm, SC Help Net Farma SA, MC Serv Tour SRL, Centrofarm SA, Nicolle Impex SRL, SC Belladonna Concept Pharm SRL, Farmacia Alissa Retail SRL, Lavira Transport SRL (Catena)’, se arată în comunicatul citat.

Potrivit Hotărârii Consiliului Științific (HCS) al Agenției Naționale a Medicamentului (ANM) nr. 7 din 23 martie 2010, s-a modificat statutul de clasificare pentru eliberarea medicamentelor care conțin metamizol sodic, de la eliberare fără prescripție medicală, la eliberare cu prescripție medicală care se reține în farmacie.

‘Metamizolul sodic este substanța activă din algocalmin, algozone, algoremin, centralgin și alte medicamente cu diverse denumiri comerciale. Substanța activă a acestor medicamente, metamizolul sodic, poate provoca o boală gravă a sângelui — agranulocitoza, motiv pentru care mai multe state din Uniunea Europeană le-au interzis, iar în altele este posibilă achiziția numai cu prescripție medicală. Solicităm farmaciilor să țină seama de responsabilitatea pe care o au într-o piață în care consumatorii nu au foarte multe informații, și să nu încurajeze consumul iresponsabil de medicamente’ a declarat Costel Stanciu, președintele APC România.

Sursa: AGERPRES