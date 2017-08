Vaccinul pneumococic pentru copii, un pas absolut necesar pentru a-i proteja împotriva bolilor

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a afirmat joi că introducerea efectivă, din acest an, a vaccinului pneumococic pentru copii reprezintă un pas absolut necesar pentru a-i proteja împotriva unor boli precum pneumonii, otite, septicemii și meningite.

Ministerul Sănătății a finalizat procesul de achiziție a vaccinului pneumococic conjugat cu 13 valențe prin care vor fi prevenite boli precum pneumoniile, septicemiile, meningitele pneumococice și otitele, campania de imunizare fiind programată să înceapă în luna septembrie.

“Misiunea centrală a Ministerului Sănătății este să asigure programe eficiente de prevenție a bolilor, astfel încât România să devină o țară unde sănătatea nu mai este un bun de lux pentru mulți dintre cetățenii ei. Introducerea efectivă, din acest an, a vaccinului pneumococic pentru copii reprezintă un pas absolut necesar pentru a-i proteja împotriva bolilor pneumococice periculoase, cum sunt pneumoniile, otitele, septicemiile și meningitele. Grija pentru copiii înseamnă folosirea metodelor profilactice pentru a le asigura un start sănătos în viață”, a scris Florian Bodog pe Facebook.

Totodată, ministrul a subliniat că, la nivel mondial, pneumonia este cauza principală a deceselor la copii, deși boala poate fi prevenită prin vaccinare.

“În România, în funcție de perioada de timp la care ne raportăm, datele ne arată că infecțiile respiratorii reprezintă fie prima, fie a doua cauză a deceselor la copii mai mici de un an. Pentru a remedia această situație îngrijorătoare, Ministerul Sănătății a achiziționat peste 477.000 de doze de vaccin pneumococic, cantitate care acoperă necesarul pentru acest an și pentru primele luni ale anului 2018. De asemenea, în urma acordului cadru pe patru ani, încheiat cu producătorul, România va avea asigurat, în fiecare an, stocul de vaccin necesar pentru campania de imunizare antipneumococică. Vaccinul pneumococic conjugat este sigur, eficient, de calitate fiind, de altfel, și cel mai folosit vaccin pneumococic din lume”, a informat ministrul Sănătății.

Sursa: AGERPRES